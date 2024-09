Rajoy acabarà declarant segons els promotors de la querella

L’expresident espanyol, Mariano Rajoy (ATV)

Mariano Rajoy acabarà declarant a Andorra per haver pressionat dirigents polítics del país i alguns treballadors de BPA. Aquest és, si més no, el convenciment que té l’advocat de l’Institut de Drets Humans, que és qui es va querellar contra l’expresident espanyol. Ha restat importància que un tribunal de Madrid hagi rebutjat la petició de la Batllia perquè testifiqui.

Els autors de la querella contra Mariano Rajoy, l’Institut de Drets Humans i l’associació catalana Drets, insisteixen que la negativa d’un tribunal de Madrid a cursar la comissió rogatòria de la Batllia contra l’antic mandatari no canvia res. I, per tant, quan la justícia del Principat corregeixi els errors formals detectats, l’expresident espanyol i els altres imputats acabaran declarant en la investigació per pressions per a aconseguir informació bancària dels Pujol.

“La imputació és de fa diversos anys, però, tard o d’hora, tots els que estan querellats hauran de declarar. Si la batlle es desplaçarà a l’audiència per a declarar o es farà per videoconferència, serà el que determini la batlle. Però la declaració es farà finalment”, assenyala Alfons Clavera, advocat Institut de Drets Humans.

La correcció que ha de dur a terme la Batllia és detallar les imputacions a cada un dels investigats per aquesta causa. Llavors hauria de tornar a enviar una nova comissió rogatòria, segons publica AndorraDifusió.