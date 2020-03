El ministre Portaveu, Eric Jover, ha explicat que s’han anat rebent diverses comandes de mascaretes, i que “van arribant amb normalitat”. És per això que s’ha decidit que les farmàcies puguin abastir mascaretes quirúrgiques a la població més vulnerable. Jover ha dit que la distribució serà gratuïta però caldrà que les farmàcies facin un registre de a qui s’entreguen i en quina quantitat.

El ministre ha explicat que el Govern anirà proveint les farmàcies progressivament per evitar una eventual ruptura d’estoc -que es creu poc probable ja-, i ha demanat als ciutadans que en facin un ús racional. Així mateix, ha comentat que si les persones d’aquests col·lectius vulnerables no troben mascaretes el primer dia, que no pateixin que l’endemà en disposaràn.