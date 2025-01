Les estacions d’Andorra tanquen el millor Nadal dels darrers cinc anys

Ordino Arcalís, aquest Nadal. Foto: Cedida

Les estacions de Grandvalira Resorts -Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira- han tancat les vacances de Nadal amb un balanç molt positiu després de registrar la major afluència de les últimes cinc temporades. Des del dia 24 de desembre, en què es va donar el tret de sortida al període nadalenc, s’han superat els 330.000 dies d’esquí, una xifra que suposa un creixement superior al 20% respecte a la temporada passada.

Les precipitacions de neu durant el desembre i la gran labor dels equips de terreny han permès que les estacions hagin pogut oferir les millors condicions dels Pirineus durant les vacances, amb una mitjana de 145 km esquiables disponibles a Grandvalira, i entre el 80% i el 95% de les pistes obertes a Pal Arinsal i Ordino Arcalís. Les xifres aconseguides aquest Nadal no només milloren les de l’any anterior, en què les condicions de neu no van ser òptimes, sinó que superen les de temporades anteriors, marcant aquestes vacances com el millor període de Nadal des de la temporada 2019-2020.

“Els clients continuen tenint moltes ganes d’esquiar, i ha ajudat que enguany la meteorologia ha estat molt agradable i les condicions de neu han estat més favorables respecte a les temporades anteriors”, assenyala el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma.

Pel que fa al balanç de cada estació, Pal Arinsal ha mostrat un molt bon comportament, amb un creixement superior al 30% respecte al període de Nadal anterior, igual que Ordino Arcalís que encara que va assolir xifres rècords la passada temporada, també manté un creixement superior al 30% durant el període nadalenc. Per la seva part, Grandvalira ha estat novament clau per a assolir aquestes xifres positives del total global. El dia de màxima ocupació va ser el dissabte 28 de desembre, en què Grandvalira Resorts va registrar un total de 33.393 dies d’esquí, dels quals 24.455 van ser a Grandvalira, 3.624 a Ordino Arcalís i 5.324 a Pal Arinsal.

La bona afluència que ha acompanyat aquest període nadalenc, juntament amb la previsió de reserves per a les pròximes setmanes, fan que les perspectives per al gener siguin positives a les estacions d’Andorra. “Les previsions són bones, les vendes i reserves futures així ho indiquen, però hem de ser molt prudents perquè depèn de la meteorologia”, ha explicat Ledesma. També cal destacar que amb la finalització del període Promocional de venda dels Forfets de Temporada Andorra Pass i Nord Pass el passat 22 de desembre, Grandvalira Resorts ha augmentat significativament la venda entre els clients residents al país (+16%) que obtenen els passis, fruit del creixement poblacional.