Jocs en català: Correfoc

Capsa del joc “Correfoc”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Correfoc. No et cremis els dits”.

Joc de taula, a base de cartes, per a transportar als participants al cor de la tradició catalana del correfoc, on les flames i els dimonis cobren vida en una experiència única i immersiva. Competeix amb els altres jugadors per a dominar l’infern, mentre estratègies i sort es combinen per a determinar el guanyador.

“Correfoc. No et cremis els dits” està concebut per a que hi prenguin part entre 2 i 5 jugadors i està recomanat a partir dels 5 anys. Una partida pot durar entre 15 i 25 minuts. Els autors del joc són Gorka Vitoria, Oriol Montesó, Josep M. Martorell i Xavi Corbella. El fabricant és GamLab. Es va començar a comercialitzar el setembre de 2024.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística