Les Escoles Esportives Municipals de la Seu presenten 10 activitats físiques per al nou curs

El període d’inscripcions s’obre aquest dilluns (Aj. la Seu)

A partir d’aquest dilluns, 16 de setembre, es podran formalitzar les inscripcions online per a les activitats físiques que organitza el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, enguany un total de 10 activitats adreçades a persones a partir de 16 anys. Les inscripcions s’obriran aquest mateix dilluns i es podran fer de manera telemàtica a través de la pàgina web municipal de l’Ajuntament.

Per a inscriure’s, s’haurà d’omplir el formulari amb les dades personals que es demanin i les activitats a les quals es vulgui participar. El formulari es trobarà en l’apartat de Tràmits i Serveis de la web municipal.





Activitats

Enguany, el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu ofereix 10 activitats per al curs 2024-2025. Les propostes d’activitat física adreçades exclusivament a la gent gran són ioga, aiguagim i gimnàstica de manteniment. Aquestes activitats especificades per a gent gran i les seves tarifes són d’aplicació exclusiva per a persones usuàries majors de 65 anys.

A Castellciutat es duran a terme classes de ioga i de gimnàstica de manteniment, recomanades i orientades a majors de 50 anys.

Les activitats adreçades a totes les edats són les de condicionament físic, correcció postural i tennis. Les teles acrobàtiques estan només adreçades a infants a partir de 5 anys.

Per a més informació es pot consultar la pàgina web municipal o el díptic amb el catàleg d’activitats al complet.





Calendari

A partir d’aquest dilluns, 16 de setembre, s’obriran les inscripcions telemàticament al web municipal. Els dies lectius seran de dilluns a dissabte, tots els dies laborables a la Seu d’Urgell, des de l’1 d’octubre fins al 30 de juny. Aquí s’hi pot trobar la data d’inici i els horaris específics a cada curs. El període no lectiu compren totes les vacances de Nadal, del 24 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025, ambdós inclosos.