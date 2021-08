Les emocions humanes

Podem fer-nos les següents preguntes: Què són les emocions? Per què són tan importants? Quines són les seves funcions? Quines conseqüències té no desenvolupar de forma òptima la nostra intel·ligència emocional?

En primer lloc, apuntar que tots sentim emocions. Les emocions són formes de reaccionar davant un succés. Per exemple, si de sobte escoltem una explosió, reaccionem emocionalment davant d’aquest so.

Les emocions juguen un paper central en les nostres vides: ens informen, ens mobilitzen a l’acció i ens permeten actuar d’una manera més precisa. És important aprendre a escoltar-les, a tenir-les en compte en la nostra presa de decisions i estils d’afrontament. A més, ser humà és estar en relació amb els altres, perquè som éssers socials, i la intel·ligència emocional ens prepara justament per a establir un contacte saludable amb les persones i amb l’entorn que ens envolta.

Sense emocions no hi hauria vida, això és així. No hi ha recepta per a la felicitat, però puc considerar que la felicitat no està fora com de vegades creiem, sinó dins de nosaltres mateixos. Depèn, en gran mesura, de la capacitat que tinguem per veure’ns, cuidar-nos, estar en contacte amb les sensacions, sentiments, necessitats, interessos i desitjos que conformen el nostre món interior; i de la capacitat per ressonar i estar en contacte en les relacions amb els altres, de manera empàtica i saludable.

Les emocions són complicades de controlar però sobretot d’entendre.

Si partim de la base que cada emoció té el seu motiu o objectiu, és més fàcil practicar l’autoconeixement i reflexionar sobre el per què i actuar en conseqüència.

Estem acostumats a dir que estem bé, quan sentim emocions positives, i que estem malament, quan sentim emocions negatives, però posar nom al que realment sentim i així poder gestionar-se millor, és una cosa que costa moltíssim.

Com a humans que som, necessitem les emocions per sobreviure i adaptar-nos. Les emocions ens ajuden a ajustar-nos a les diferents circumstàncies i a la nostra capacitat de supervivència.

Tota emoció està dissenyada per ajudar-nos en el nostre camí. No obstant això, moltes vegades ens bloquegen i ens impedeixen avançar. En aquests casos, quina emoció estem fent servir de manera incorrecta? Entendre el que sentim, acceptar-ho i usar-lo al nostre favor és responsabilitat nostra, i aquesta sí que és la clau del benestar.