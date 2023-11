Les connexions viàries i la viabilitat hivernal centren la visita de la ministra Imma Tor a Foix

La ministra Imma Tot -segona per la dreta- i al seu costat l’ambaixadora Eva Descarrega (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, acompanyada per l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega, s’ha desplaçat aquest dimarts a Foix per a reunir-se amb el prefecte de l’Arieja, Simon Bertoux, i amb la presidenta del Consell Departamental de l’Arieja, Christine Téqui. Les dues trobades, que s’han celebrat de forma separada, mantenen el compromís d’Andorra per a seguir generant sinergies i cooperació amb els territoris veïns i s’inscriu en continuïtat amb l’última trobada que la ministra va fer el passat mes d’octubre en paral·lel del setè Diàleg Transfronterer Andorra – Occitània que va tenir lloc a Tolosa, amb els alts representants del Departament dels Pirineus Orientals.

Les connexions viàries i la millora dels accessos han centrat totes dues reunions de la ministra amb els dos representants francesos. Tor ha assenyalat que per a Andorra la finalització del projecte de desviació de Tarascó és quelcom prioritari, ja que permetria escurçar de forma significativa el trajecte per carretera entre Andorra i Tolosa.

És en aquest marc que la ministra també ha emfatitzat la necessitat d’incrementar la coordinació entre els diferents departaments per a assegurar la viabilitat hivernal de les carreteres, sobretot quan es produeixen episodis de fenòmens meteorològics desfavorables. Per aquest motiu, Imma Tor ha celebrat que en les darreres setmanes s’hagin celebrat reunions tècniques preparatòries i simulacres hivernals per a millorar els mecanismes organitzatius, com els canals de comunicació o les accions preventives. S’ha mostrat convençuda que aquesta major freqüència de les reunions abans de l’inici de la temporada d’hivern permetrà una comunicació més fluïda i coordinada en cas de forts episodis de neu.

De fet, en aquest context, Tor ha recordat que per a Andorra ha estat sempre un compromís la millora de les connexions amb França i per aquest motiu, i fruit dels convenis relatius a les carreteres RN20 i RN116, el Govern invertirà fins a 18 milions d’euros en territori francès per a millorar els accessos, en benefici d’ambdós territoris. Així mateix, les delegacions s’han congratulat per l’anunci que es va fer durant la trobada transfronterera per a l’inici de les obres de la galeria d’allaus de Hospitalet H2 a la primavera del 2024 i que entrarà en funcionament a l’octubre del 2025. Tal com han destacat, la galeria d’allaus permetrà evitar el tancament recurrent de la carretera d’accés a Andorra en episodis de molta neu a causa de les allaus i suposarà una millora notable en la mobilitat a banda i banda de la frontera, repercutint positivament en la dinamització econòmica del territori.

Més enllà de la millora dels accessos, la ministra d’Afers Exteriors també ha comentat durant les dues reunions el bon estat de cooperació i treball en matèria cultural, d’agricultura, sanitària i econòmica. Entrant al detall de la cooperació cultural, s’ha repassat l’estat d’avançament de la candidatura a la UNESCO ‘Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra’ que, entre altres monuments, hi ha inclòs el castell de Foix. De fet, s’ha comentat que la propera reunió de comitè de la candidatura se celebrarà a Foix durant el primer trimestre de l’any que ve. Així mateix s’ha posat de relleu els esforços dels actors del territori en la valorització del patrimoni comú, com els itineraris de transhumància o les construccions de pedra seca.

Els tres representants han destacat l’excel·lent relació entre el Departament d’Agricultura i la Cambra d’Agricultura de l’Arieja, així com amb el Grup Gasconne, dues institucions que permeten seguir potenciant el sector ramader del país amb col·laboracions i estudis concrets sobre la raça Bruna d’Andorra. Així mateix, ambdós territoris treballen perquè Andorra pugui participar, conjuntament amb l’Arieja o de manera individual, en diferents fires que permetin posar en valor els productes locals d’Andorra, concretament de la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra.

Finalment, s’ha destacat la coordinació entre les Administracions públiques d’Andorra i del Departament de l’Arieja per a presentar projectes europeus de cooperació transfronterera a través del Programa Interreg-POCTEFA.