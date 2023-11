L’equip femení tanca la preparació a Storklinten (Suècia)

L’equip nacional femení d’esquí a Suècia (FAE)

L’equip nacional femení d’esquí es troba d’estada a Storklinten (Suècia) des del passat diumenge i s’hi estarà fins el dia 23 d’aquest mes de novembre. El grup, amb Carla Mijares, Íria Medina, Jordina Caminal i Clàudia Garcia, està dirigit per Guido Paci i Josh Alayrach i tindrà les primeres curses a final de mes, ja a Itàlia.

Després de la cita sueca, on es treballa tant en gegant com en eslàlom, l’equip viatjarà a Itàlia per a continuar amb els entrenaments i pensar en la primera cursa de la temporada. Serà el 27 de novembre, a Val Casies (Itàlia) amb un eslàlom FIS.

Si bé el treball de preparació ha estat comú entre totes les corredores de l’equip, a principi de desembre canviarà la situació perquè cada esquiadora tindrà el seu programa més específic. Així doncs, Caminal, Mijares i Medina disputaran unes FIS a les seves disciplines fortes, abans de les primeres Copes d’Europa. Per la seva part, Garcia durà a terme un altre programa.