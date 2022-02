Les biblioteques d’Encamp presenten un programa amb més de 50 activitats per a aquest 2022

El Comú d’Encamp ha fet públic aquest divendres el programa d’activitats per al 2022 del servei de biblioteques, que inclou la biblioteca comunal d’Encamp, situada al Complex Esportiu i sociocultural i la biblioteca comunal del Pas de la Casa, situada al Centre Esportiu.

Més de cinquanta activitats emmarcades en els clubs de lectura, celebracions internacionals, com el dia mundial de la poesia, premis de narrativa, concursos de punts de llibre i moltes activitats infantils com contacontes, manualitats i l’esperada i refrescant bibliopiscina a l’estiu que conformen el programa per a l’any 2022.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha explicat que “esperem poder ampliar el nombre de places de cada activitat per poder donar resposta a totes les peticions, especialment en les activitats infantils que varen tenir molt èxit l’any passat”. El conseller també ha afirmat que l’oferta és molt variada, ja que podem trobar des d’audicions musicals comentades, fins a una xerrada sobre astronomia o un taller per conèixer la cerimònia del te.

Enguany s’ha editat un llibret digital per presentar les activitats, de manera que tothom pugui conèixer l’oferta de les biblioteques comunals d’Encamp i del Pas de la Casa, amb l’objectiu de fomentar la lectura i incrementar el nombre d’usuaris habituals d’aquest servei.

Les activitats són totes gratuïtes, però amb places limitades, en funció de l’espai on es realitzen. Cal fer inscripció prèvia, generalment deu dies abans que es dugui a terme l’activitat als correus electrònics de les biblioteques biblioteca@encamp.ad i bibliotecapas@encamp.ad.