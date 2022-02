Comença el judici al mestre del María Moliner acusat d’abusos sexuals a cinc menors

L’acusació d’abusos sexuals a 5 menors per part d’un mestre del col·legi María Moliner ha arribat a judici aquest divendres.

L’acusació particular demana 7 anys de presó i la fiscalia no presenta càrrecs, ja que no hi veu indicis. La defensa en reclama l’absolució perquè considera el docent innocent de les acusacions.

Els fets són del 2019 i el mestre va estar unes setmanes en presó provisional. Després va tornar a Espanya. La vista oral està prevista que continuï divendres vinent.

El docent no ha pogut tornar a exercir al sistema públic espanyol.