Les avingudes d’Enclar i Santa Coloma, territori motard

Miquel Canturri i un primer pla del díptic de Motand (Comú d’Andorra la Vella)

El divendres 7 i el dissabte 8 de juliol Andorra la Vella celebrarà Motand, un nou esdeveniment que impulsa el Comú d’Andorra la Vella i que gira al voltant del món de la moto amb un programa per a tots els públics. Les activitats se centraran a les avingudes d’Enclar i Santa Coloma, una zona on aquest sector té una forta presència.

A més, s’ha volgut fer coincidir amb la marxa moto-turística Rider 468, organitzada per la Penya Motorista l’Esquirol i que celebra la 7a edició amb un recorregut de 400 quilòmetres per carreteres andorranes, catalanes i franceses i que preveu l’assistència de més d’un centenar de motards d’Andorra i dels països veïns.

El cònsol menor, Miquel Canturri, ha estat l’encarregat de presentar la jornada, juntament amb el president de l’associació d’importadors de vehicles d’Andorra, Carles Sansa, i el vicepresident de la Penya Motorista l’Esquirol, Toni Soler. Segons ha explicat Miquel Canturri s’ha decidit ubicar les activitats del Motand a les avingudes d’Enclar i Santa Coloma arran dels resultats de l’estudi del teixit econòmic de la parròquia que es va encarregar a la Cambra de Comerç i que reflectia que existeix un clúster important relacionat amb el món del motor. “És un punt neuràlgic i un referent per als motards amb botigues i material especialitzat, i per això hem volgut generar un pol d’atracció cap a aquesta zona de la parròquia”, ha assenyalat.

El gruix de les propostes del Motand tindrà lloc el dissabte, 8 de juliol, on les avingudes d’Enclar i Santa Coloma s’ompliran d’alternatives gratuïtes perquè tothom, grans i petits, puguin gaudir de la jornada. A les 7 hores tindrà lloc la sortida dels participants de la Rider 468, que hauran recollit els dorsals el divendres, de 16 a 23 hores. A partir de les 11 hores començarà la Fira de la Moto, que és el principal atractiu del Motand. Es tracta d’una col·laboració amb el sector privat que pretén donar a conèixer els últims models del món de les motos i els productes que ofereixen els comerços de la zona, àmpliament especialitzats en el sector.

En total, al llarg del dissabte, hi haurà una quinzena d’activitats. A les 11 hores s’iniciarà també una exposició de motos clàssiques, a més del simulador de Moto GP, dirigit a infants i adults. Una de les grans novetats serà l’activitat de les motos elèctriques per als més petits i un Escape room infantil. La jornada acabarà amb una exhibició d’acrobàcies de la mà d’Emilio Zamora a les 18.30 hores i, per últim, un concert de versions a càrrec del grup Fóssils. Tota la programació es distribuirà en diferents punts de la zona, com l’avinguda, el parc fluvial o l’aparcament de l’Intersport.

L’organització de la jornada ha comptat amb la col·laboració de la Penya Motorista l’Esquirol i l’associació d’importadors de vehicles d’Andorra. També la vintena de privats tindran presència al Motand, els quals, han fet possible l’esdeveniment. Des de l’AIVA, en aquest sentit, s’ha destacat la importància d’haver aconseguit una sinergia que fa possible aquest esdeveniment lúdic, esportiu i comercial. Tots els implicats han manifestat la voluntat que aquest esdeveniment, que comença amb una edició zero, tingui vocació de continuïtat i esdevingui un referent al món de la moto d’Andorra i les zones de l’entorn.





400 quilòmetres per Andorra, Catalunya i França

L’esdeveniment s’emmarca en la 7a edició de la Rider 468, de la qual el Comú ha estat patrocinador des dels inicis. La trobada motorista té el suport del reconegut club Turismoto Pingüinos, que també participarà al recorregut. La ruta que s’ha previst és de 400 quilòmetres per carreteres andorranes, catalanes i franceses i, a diferència d’altres anys, es desvetllarà poc abans de la sortida. Ja hi ha participants inscrits, entre els 27 i els 67 anys, i es preveu que hi hagi presència de motos elèctriques.