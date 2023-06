UdA: Nou màster en Analítica de dades

La Universitat d’Andorra. (Arxiu)

La Universitat d’Andorra (UdA) posarà en marxa el proper curs 2023-2024 el nou màster en Analítica de dades, un cop obtinguda l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i se n’hagi aprovat, properament, el pla d’estudis des del Govern. La nova titulació oficial s’afegeix, així, al conjunt de formacions que l’UdA iniciarà el proper mes de setembre. La preinscripció ja està oberta a www.uda.ad.

El màster en Analítica de dades té la voluntat de donar resposta a la creixent demanda de persones qualificades per a extreure coneixement i valor de les dades que genera la societat a través de l’ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC). S’adreça a perfils que desitgin obtenir una alta qualificació en l’àmbit de la identificació, captura, preparació, anàlisi, interpretació i visualització de dades, a fi de generar avantatges competitius i ajudar en la presa de decisions de qualsevol organització.

La nova formació correspon a una titulació de segon cicle universitari, amb una càrrega lectiva de 120 crèdits europeus (dos anys), que s’impartirà en les modalitats semipresencial i virtual per tal que els estudis es puguin compatibilitzar amb l’activitat professional. Dels 120 crèdits, 90 seran obligatoris i 30 optatius. Els crèdits optatius es podran destinar a fer una mobilitat internacional, o a assolir competències especialitzades per a obtenir una menció en ciència de dades o una menció en analítica de negoci.

El programa seguirà el nou model educatiu de l’UdA, una metodologia basada en l’assoliment de competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura. La formació s’organitza en mòduls, en els quals els estudiants hauran de resoldre un repte mitjançant treball guiat, treball individual i seminaris.

D’aquesta manera es van assolint els resultats d’aprenentatge que condueixen a l’adquisició de les competències específiques i transversals.

El màster en Analítica de dades s’adreça a persones amb un primer cicle universitari de l’àmbit de la informàtica, les ciències empresarials, l’economia, la ciència de dades, l’enginyeria, l’estadística o les matemàtiques, de manera que aquesta titulació dona continuïtat acadèmica als titulats dels bàtxelors en Informàtica i en Administració d’empreses de la Universitat d’Andorra.

Les persones titulades podran integrar-se al món laboral com a analistes de dades (financeres, d’operacions de màrqueting, de logística i operacions, de recursos humans, etc.), o com a responsables o consultors d’analítica, d’intel·ligència de negoci o de ciència de dades, entre d’altres. A més, la titulació també dona accés als estudis de doctorat, contribuint així a l’impuls de la recerca en aquest àmbit i a la retenció i atracció de talent al país.