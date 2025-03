L’equip Tech Titans de l’Institut La Valira accedeix a la final mundial de la VICQ VEX Robotics Competition

Els Tech Titans de l’Institut La Valira, amb un dels tres premis obtinguts a la fase estatal de la VEX Robotics (Foto: Institut La Valira)

L’equip Tech Titans, de l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell, ha guanyat la fase estatal de la VEX Robotics, que s’ha celebrat aquest cap de setmana passat a Terrassa. Aquest èxit permet als joves components d’aquesta activitat d’extraescolars obtenir la plaça per a accedir a la final mundial de la VICQ Vex Robotics Competition, que un any més es durà a terme a Dallas (Texas, EUA), amb la presència d’un gran nombre d’equips d’arreu del món.

Els Tech Titans havien arribat a la fase estatal, en què hi prenen part equips d’arreu d’Espanya i d’Andorra, després que ara fa just un mes van aconseguir-hi la classificació a la prova territorial que tenia lloc a Girona, on van compartir la segona posició amb un altre equip pirinenc, el Mini 3D d’Andorra. Aquesta vegada, a Terrassa, han aconseguit la primera posició i això els ha permès guanyar-se el dret a ser a la gran final mundial. De fet, s’han proclamat campions en fins a tres categories: Skills, Team Work i Excellence.

A més a més, aquest serà el segon any consecutiu que representants de l’Institut La Valira arriben a aquesta última fase, després que ara fa un any ja ho va aconseguir l’equip Innova’t Ducks. Per això, des de la direcció del centre han felicitat els estudiants i han agraït el suport de “totes les persones implicades en el projecte, que són moltes”. Els alumnes que conformen els Tech Titans són Laia Marcé, Mariona Vázquez, Xavi Mellon, Arnau Vadell i Lohan Gómiz, dirigits per l’entrenadora Angèlica Medina, de l’empresa Loopa.





Planificar el viatge

Com ja va passar l’any passat, ara hauran de començar a planificar ràpidament com fan el viatge fins a Dallas, tenint en compte que les famílies calculen que té un cost total d’uns 18.000 euros. Per això, preveuen al llarg dels dies vinents cercar el suport de particulars, empreses i institucions per a poder cobrir les despeses i acompanyar els participants.