Als 10km individuals en clàssic dels Mundials, Irineu Esteve, acaba 26è

Irineu Esteve, als 10km en clàssic dels Mundials. Foto: Thibaut Nordic Focus

Irineu Esteve ha finalitzat 26è a la cursa de 10km individuals en clàssic dels Campionats del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega). La cursa ha estat marcada per una intensa nevada amb què ha despertat Trondheim, que ha condicionat molt el treball amb els esquís. L’andorrà ha completat la cursa amb un crono de 29.40,5, a 1.23,9 del guanyador, que ha estat el noruec Johannes Hoesflot Klaebo (28.16,6). L’han acompanyat al podi els també noruecs Eric Valnes (+8,8 segons) i Harald Oestberg Amundsen (+11,0).

Esteve ha anat de menys a més a la cursa, amb una primera volta -n’eren dues- en què li ha costat una mica més agafar el ritme. Al quilòmetre 3,2 feia el 46è crono amb 41 segons perduts, mentre que en acabar la primera volta se situava 37è amb +51,1 segons perduts.

La segona volta l’iniciava amb millor ritme i al quilòmetre 7 se situava 28è amb just un minut perdut. Finalment, entrava a meta marcant un crono de 29.40,5, a 1.23,9 de Klaebo.

Ara, el proper dissabte, dia 8 de març, es disputarà la prova de 50km mass start en patinador, a les 11:30 hores.





Irineu Esteve, esquiador: Una carrera molt complicada per les condicions, sobretot. Hem intentat seleccionar un bon esquí, però hem de mirar si ha estat bo o no perquè tots els de l’equip -Team Aker- estem enrere, així que crec que hem tingut algun problema i haurem d’analitzar ben bé el què. Crec que al final estic top30, està sent un Campionat del Món bastant dur, bastant complicat. Sabíem que no arribàvem bé després de les últimes setmanes, però esperàvem cada cop remuntar una mica més i estar millor”.

“La primera volta l’he fet molt lent, no he sabut esquiar molt bé amb les condicions que hi havia, no m’he trobat bé, després m’ha passat un de darrere, un que anava bastant bé, en bones posicions. M’he pogut enganxar més de mitja volta, sencera quasi, i això és positiu. Després a la segona volta he acabat bastant més fort, llàstima que a la primera volta hem perdut 30 segons molt importants. Però així és, ara, analitzar si teníem bons esquís o no i, ara, intentar mirar de cara als 50km skating”.





Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons: “La cursa de l’Irineu ha estat bé, però no és el que esperàvem, no era l’objectiu. No ha pogut adaptar-se a la pista, condicions difícils, neu, zero graus amb un ‘agarre’ un poc delicat. Ha sortit una mica lent, després ha pogut remuntar algunes posicions però en el seu cas no és un resultat que ens satisfaci cent per cent”.