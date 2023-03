L’equip de fons disputa l’OPA de Premanon amb Del Rio segona a la general júnior

L’esquiadora Gina del Rio (FAE)

Aquest pròxim cap de setmana torna la competició OPA de Copa d’Europa d’esquí de fons amb la presència de Carola Vila en sènior i Gina del Rio i Quim Grioche en júniors. La cita serà a Premanon (França), penúltima del calendari que es tancarà en aquesta competició el cap de setmana del 18 i 19 de març, a Dobbiaco. Gina del Rio és, ara per ara, segona a la classificació júnior.

A Premanon hi haurà un intens calendari de curses amb carreres per als tres andorrans, tant dissabte com diumenge. El dissabte els tres correran els 10km skating, cadascú en la seva categoria, és a dir amb Vila en sènior i Del Rio i Grioche en júnior. Ja el diumenge, les curses seran amb la mateixa distància, però ara en clàssic mass start.

A hores d’ara, Gina del Rio és la corredora que manté intactes les seves opcions de podi a la Copa d’Europa, en aquest cas en la categoria júnior. L’andorrana suma 513 punts, mentre que la líder, la suïssa Marina Kaelin, en té 572. Per darrera, Del Rio té a la italiana Iris de Martin Pinter amb 490 punts. Opcions encara tenen, tot i estar més lluny, la italiana Nadine Laurent (454 punts), mentre que la francesa Liv Coupat, que és 5a, està ja a 285 punts i lluny de la zona privilegiada que opta al podi de la competició.

Fins el moment, Gina del Rio suma aquests 513 punts gràcies a les seves dues victòries al desembre a Santa Caterina Valfurva a l’sprint i els 10km clàssic, dues segones places a les curses sprint d’Oberstdorf de gener i de Campra al febrer, dues quartes places, a l’sprint d’Ulrich am Pillersee i als 10km clàssic mass start de Campra, i una cinquena posició als 10km individual skating d’Ulrich am Pillersee. També va sumar punts als 20km mass start en clàssic d’Oberstdorf, quan va ser 23a.

Després d’aquests dos dies de carreres a Premanon encara restarà un últim desplaçament a l’OPA de Dobbiaco, d’aquí a dues setmanes.





Classificació provisional OPA júnior:

1. Marina Kaelin (Suïssa) 572 pts 2. Gina del Rio (Andorra) 513 pts 3. Iris de Martin Pinter (Itàlia) 490 pts 4. Nadine Laurent (Itàlia) 454 pts 5. Liv Coupat (França) 285 pts 6. Elisa Gallo (Itàlia) 282 pts 7. France Pignot (França) 204 pts 8. Nadie Steiger (Suïssa) 166 pts 9. Katja Veit (Alemanya) 165 pts 10. Ramona Schoepfer (Alemanya) 164 pts





Resultats de Gina del Rio a l’OPA 2022-2023: