L’empresa d’inclusió sociolaboral amplia a quatre els punts de venda al país

L‘empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, i&i Serveis, continua el seu desplegament per establiments comercials del país, alhora que continua treballant per fer més conseqüent la

inclusió laboral de les persones amb discapacitat.

Ja es poden trobar els articles promocionals i de regal de l’empresa a la venda en diferents centres comercials del país. Concretament, a l’espai de venda solidari del Centre Comercial Andorrà inaugurat l’any 2016 i a la botiga taller de Sant Julià de Lòria, s’afegeix en un córner a la tercera planta de Grans Magatzems Pyrénées i un altre a Carrefour Andorra 2000.

Aquests nous punts de venda donen també el tret de sortida a la nova identitat corporativa de la marca, que es va presentar a la Fira d’Andorra la Vella i que és possible gràcies al patrocini d’Andbank. Aquests espais permeten apropar a la ciutadania les diferents categories de productes fets a mà per les persones amb discapacitat. L’accessibilitat ja es va impulsar amb la creació, fa uns mesos, de la botiga de venda online, https://fprivadameritxell.ad/botiga/, però enguany aquests nous punts donen encara més visibilitat a la feina feta des de l’empresa i permeten als clients descobrir els productes de manera real, tocant-los i valorant-los en detall.

Els productes i articles de regal que ofereix i&i Serveis són una aposta ideal, única i original per a les festes o per a qualsevol persona, entitat o empresa que busqui un detall amb sentit i valors. La directora de Màrqueting del CCA, Montse Resina, ha afirmat que a “Centre Comercial Andorrà, ja fa més de 5 anys vam apostar per aquest espai, refermant el nostre compromís en projectes solidaris i d’integració de persones en risc d’exclusió social”.

D’altra banda des dels nous punts de venda de Pyrénées, Robert López, el responsable del negoci d’alimentació del Grup Pyrénées, ha expressat la satisfacció de la companyia per “participar en iniciatives solidàries com aquesta, que permeten oferir als clients opcions de regals de Nadal solidàries, alhora que contribueixen a la inclusió sociolaboral”. En aquest sentit, ha volgut remarcar que la disposició dels espais als Grans Magatzems Pyrénées i Carrefour Andorra 2000 és totalment desinteressada i amb la voluntat de contribuir a la tasca de l’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

La directora d’i&i Serveis, Dolors Martínez, ha agraït que cada cop més empreses col·laborin en la inclusió i generació de noves oportunitats laborals.