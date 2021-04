L´Efecte halo

Si una persona o objecte té un impacte visual, tendim a afegir-li atributs, exagerar o menysprear capacitats. Jutgem de forma generalitzada partint d’una sola característica. S’interpreta, que si una persona és maca o elegant, també serà intel·ligent o si és arrogant, tindrà una personalitat dominant.

Actuem de la mateixa manera quan anem de compres i veiem dos productes semblants, però amb preus diferents, es tendeix a pensar que el més car, és de millor qualitat. Els publicistes són conscients d’aquest efecte i el fan servir al seu favor, associen la imatge d’algú en concret, amb el producte que pretenen vendre. Saben, que la valoració positiva d’una característica redueix les negatives.

Si el personatge famós és algú musculós i maco, associem el producte que promociona amb aquestes mateixes característiques, alguna cosa forta, de caràcter i viril. Passa exactament igual amb la imatge d’una dona maca, sense arrugues i amb aspecte feliç, associem aquest producte amb això mateix, alguna cosa que ens farà sentir-nos alegres i feliços.

Estem jutjant positivament el producte en relació a la imatge difosa pel personatge, li estem atribuint les característiques personals de la persona en qüestió, ser maca, alegre, empàtica, intel·ligent, tenir un cos atlètic, prim, etc. Dit això, en el joc de la seducció no actuem de forma diferent, veiem a la persona desitjada i li atribuïm adjectius i virtuts que només estan en la nostra ment. És per aquest motiu què moltes relacions s’acaben al poc temps de començar, no és la persona que pensàvem i no és que l’altra part ens hagi enganyat, sinó, que les nostres expectatives eren errònies. Segons la seva personalitat i manera de vestir, ens imaginem que ha de ser d’una forma o d’una altra, tenim idealitzat un estereotip o prototip de persona i el projectem en els altres.

