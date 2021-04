La pedra calefactora per a terraris

La pedra calefactora per a rèptils és una reproducció artificial d’una roca, que porta dins una resistència elèctrica i que connectada al corrent emet calor. Però aquest element que forma part de molts terraris, és un article que genera controvèrsia en el món de l’herpetologia, ja que mal emprada, pot ocasionar cremades i ferides internes en els rèptils.

Com tots sabem els rèptils són animals de sang freda que necessiten (i busquen ansiosament) la font de calor més pròxima per a regular la seva temperatura corporal. En terraris en els quals la temperatura és relativament baixa i el punt de major calor és la pedra calefactora, és normal que el rèptil vagi a assolellar-se precisament a aquesta roca.

La principal precaució a l’hora d’utilitzar aquest dispositiu és NO utilitzar-lo com a principal focus de calor, sinó com a complement a la resta. Haurem d’endollar-lo a un termòstat per a així poder graduar la temperatura (fins i tot podem endollar-lo a un temporitzador per a controlar també les hores d’exposició). La forma natural en què els rèptils reben la calor és des de dalt, i només quan comença a vesprejar les roques que han passat tot el dia escalfant-se al sol retenen unes hores la calor. És aleshores quan hauríem d’activar la pedra calefactora, seguint en la mesura del possible el curs de la naturalesa.

Per a aquells que no disposen de termòstat, existeix un truc molt senzill que protegirà de la calor directa al nostre rèptil; no és més que recobrir la pedra calefactora amb un mitjó vell. La calor es dissiparà i la pell del rèptil no quedarà directament exposada al material de la roca calefactora.

Hem d’assegurar-nos que aquest mitjó no queda folgat, perquè les ungles de la nostra mascota no s’enganxin en el teixit i pugui estripar-lo o fins i tot mossegar-lo. En l’extrem del cable, per seguretat, lligarem una brida de plàstic perquè no s’escapi.

Si la nostra mascota passa massa temps damunt d’ella, és senyal que la temperatura del terrari on habita és incorrecta i haurem de fer-nos amb un focus calefactor de més potència.

Per Tot Sant Cugat

Font: wikifauna.com