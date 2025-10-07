L’EEBE U19 torna a baixar punts FIS, ara al gegant de Valle Nevado on s’han assolit quatre podis més

Aquest dilluns es van disputar a Valle Nevado (Xile) dos gegants corresponents als Nacionals de Xile, novament amb la presència de l’equip EEBE U19 de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) tant en nois com en noies i amb quatre podis. A més, els components de l’equip han aconseguit millorar punts FIS.
Als gegants femenins, Ainhoa Piccino va ser segona en un d’ells, mentre que Isabella Pérez va ser segona i Carlota Comellas tercera, a la segona cursa.
A les carreres masculines, Max Black va ser segon al gegant dels Nacionals Júniors, amb també bons resultats de Jordi Rogel, que va ser quart, Manel Pérez, que va acabar 9è, Àlex Comellas, que va finalitzar 14è, i Èric Guimerà, que va ser 16è. A l’altra cursa, Black va ser quart, amb Rogel 6è, Mitjana 10è, Guimerà 11è i Pérez 14è.