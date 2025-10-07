Espot deixarà la presidència de Demòcrates aquest novembre

Segons publica aquest dimarts AndorraDifusió, el cap de Govern, Xavier Espot, deixarà la presidència de Demòcrates després del congrés del 29 de novembre. La decisió respon a la voluntat de renovar els càrrecs del partit i preparar-lo per a afrontar amb força les eleccions generals del 2027. Més d’una cinquantena de representants de Demòcrates, entre membres de l’Executiva, càrrecs del Govern, del Consell General i dels comuns, s’han reunit aquest dilluns al vespre a la seu del partit per a fer balanç de la primera meitat de la legislatura i marcar les línies de treball per als pròxims dos anys.
Com ja va publicar ahir dilluns Fòrum.ad, durant la trobada, els assistents han coincidit en la necessitat de mantenir una acció política coherent i alineada amb l’ideari de centre de la formació i amb el programa amb què DA va guanyar les eleccions generals de 2023. El partit considera que el context actual, d’alta intensitat política, exigeix unitat i fermesa per a afrontar els reptes del país.