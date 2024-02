L’atenció primària del Pirineu, la més ben valorada de Catalunya pels ciutadans

Un pacient es visita al CAP Sort (Govern.cat)

Els habitants de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran són els que millor han qualificat de tot Catalunya els serveis sanitaris que van rebre durant l’any passat (2023) a l’atenció primària, segons es desprèn dels resultats del Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció d’usuaris (PLAENSA). Els usuaris preguntats puntuen la satisfacció global amb un 8,15 per sobre de 10 i un 90% afirma que tornaria a acudir al seu centre, xifres similars a les de l’estudi anterior, de 2022. Els segueixen els de la Regió Sanitària Lleida, amb un 8,06. La nota mitjana de Catalunya se situa en un 7,72.

Així, els aspectes més ben valorats pels ciutadans del Pirineu i que se situen en nivell d’excel·lència, han estat el tracte personal de la infermeria (97,4%), la neteja del CAP (96,7%) i el fet de rebre explicacions comprensibles per part dels professionals (96%). Segueixen l’escolta de la infermeria (95,8%), la coherència de la informació rebuda (95,7%), el fet d’estar en bones mans del professional infermer (95,6%) i el tracte personal del metge (95,3%).

Per al gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, el fet de situar-se per sobre de la mitjana en la majoria dels aspectes inclosos en l’enquesta, “és tot un orgull i, alhora, un reflex de la professionalitat i l’entrega dels nostres equips d’atenció primària, que han treballat molt intensament en els últims mesos per a millorar l’accessibilitat de la ciutadania a aquest nivell assistencial.” La proximitat de l’atenció, apunta Abrantes, juga un paper fonamental en aquesta bona valoració. Així, explica, “tenim un territori molt gran i una població molt dispersada i envellida, i això condiciona la manera com prestem l’atenció primària, que acaba sent pràcticament al costat de casa. De fet, tenim 9 CAP i 81 consultoris locals per a donar servei a l’1% de la població de Catalunya, que es troba distribuïda en 602 nuclis de població. Això ens obliga a desplaçar-nos molt per a oferir una atenció molt propera. I això l’usuari ho percep”.





El PLAENSA

El Pla d’enquestes de percepció, experiència i satisfacció d’usuaris (PLAENSA) és un projecte que va començar l’any 2001 per a avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics, amb l’objectiu d’obtenir una informació que resulta molt valuosa per a dissenyar i implementar estratègies de millora de la qualitat en la provisió d’aquests serveis.

La satisfacció és un sentiment subjectiu de la persona receptora del servei, que té un gran valor per a la gestió. Quantificar-la permet avaluar l’acceptabilitat dels esforços de planificació i provisió de serveis i complementar els aspectes d’eficiència i efectivitat.