L’Associació dels Petits cantors homenatjarà Catherine Métayer, el 14 de maig, a l’Auditori Nacional

Els Petits Cantors d’Andorra (arxiu)

El Cor dels Petits Cantors del Principat d’Andorra va ser fundat el 1991 per Catherine Métayer de la mà de Marta Deu i Josep Dallarès. Durant aquests 30 anys d’història el Cor ha contribuït, no només a la projecció del Principat arreu del món, sinó també a la formació de joves que, amb els anys, han esdevingut professionals de la música.

És aquesta darrera, una tasca fonamental en el desenvolupament de la tasca del Cor ja que, més enllà de la pròpia existència de la institució, té la clara vocació de contribuir al dret constitucional a l’educació recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans, orientat vers el desenvolupament ple de la personalitat humana i de la dignitat, tot enfortint el respecte a la llibertat i als drets fonamentals.

Amb aquest objectiu present com a fonament de les accions del Cor durant tota la seva història ha pogut, gràcies al suport de les institucions andorranes i actualment específicament al Govern d’Andorra i al Comú d’Andorra la Vella, actuar a Àustria, Bèlgica, Canadà, Espanya, Estats Units, França, Itàlia, Liechtenstein, Mònaco, Portugal o Suïssa, entre d’altres. Són destacables, específicament, les actuacions que la formació ha realitzat a la seu de les Nacions Unides a Nova York, al Vaticà o al Palau de l’Elisi.

Catherine Métayer va estar al capdavant de la formació que ara dirigeix Jordi Sabata, i tant a nivell personal com al capdavant del Cor, va impulsar innumerables iniciatives musicals i culturals al país i esdevé, per tant, un pilar fonamental en el desenvolupament del Cant coral a Andorra.

Pels Petits cantors d’ahir, d’avui i de demà, la seva figura és cabdal i fonamental. I sense la tasca ingent que ha portat a terme durant tots aquests anys, no es podria entendre l’evolució musical del país ni tampoc l’alt grau d’estima per la música que ha aconseguit infondre en tantes i tantes generacions dels Petits cantors.

És per tot això que la Junta dels Petits Cantors ha considerat fonamental poder oferir un concert d’homenatge a la Catherine per, “en la mesura del possible – sent impossible – li puguem retornar en forma d’agraïment tot el que ens ha donat durant aquests anys.

El concert es realitzarà el diumenge, 14 de maig, a les 18:30 hores, a l’Auditori Nacional i comptarà amb diverses actuacions de persones que han passat pel Cor dels Petits Cantors durant els anys, ja siguin persones que s’han acabat professionalitzant com nens i nenes, ara ja adults, que han continuat la seva vinculació amb la música a un nivell més personal.