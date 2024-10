L’Arquebisbe d’Urgell inicia la Visita Pastoral a Sant Julià de Lòria

L’arquebisbe i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives (Bisbat d’Urgell)

La Visita Pastoral de l’Arquebisbe – Bisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, a Sant Julià de Lòria, s’inicia aquest dissabte vinent, 26 d’octubre, amb la celebració d’una assemblea parroquial, que es durà a terme a partir de les 17 hores a l’església parroquial de Sant Julià i Sant Germà de Lòria. Aquest mateix dissabte, presidirà la missa a l’església, que concelebrarà amb el rector de la parròquia, Mn. Pepe Chisvert, a les 19:30 hores. En acabar, se celebrarà un pica- pica de germanor a l’exterior del temple.

La Visita Pastoral seguirà amb diverses activitats i reunions amb els preveres de l’Arxiprestat, amb Càritas parroquial i catequistes, dilluns i dimarts.

El dijous, 31 d’octubre, és prevista la recepció a Casa Comuna, on se celebrarà una sessió extraordinària del Consell de Comú, a les 11:00 del matí.

El divendres, 1 de novembre, Mons. Vives seguirà la Visita Pastoral, amb la celebració de la Missa de Tots Sants a les 11:30 hores, i la visita als cementiris, després.

El dilluns, 4 de novembre, es preveu la visita a la Universitat d’Andorra i al Ministeri d’Educació.

El dimarts dia 5 es preveu la visita al Centre de Formació Professional, a les escoles de la parròquia i a altres universitats.

Tancarà la visita, l’assistència a la projecció per a adults del Cicle de Cinema Espiritual, als cinemes Illa Carlemany, el proper dijous 7 de novembre.

Programa de la Visita Pastoral (Bisbat d’Urgell)

La Visita Pastoral

La Visita Pastoral és una activitat del Bisbe titular que porta a terme de manera periòdica a les parròquies per a conèixer-les de manera aprofundida, tal com diu el Directori sobre el ministeri pastoral dels Bisbes. Ho explica en els nn. 220-224: “La Visita pastoral és una de les maneres peculiars que té el Bisbe de trobar-se amb el clergat i els fidels del Poble de Déu, per tal de conèixer-los i dirigir-los, d’animar-los a viure la fe i la vida cristiana, i alhora conèixer de prop i considerar atentament les estructures i les accions pastorals. L’ànima de la Visita pastoral és la caritat pastoral, la seva finalitat, la d’encaminar la vida de l’Església per al millor bé de les comunitats i de les institucions”.

La Visita Pastoral és doncs, una actualització de l’acompanyament que els Apòstols sempre han fet envers les comunitats i els fidels cristians. Sigui amb cartes, sigui amb enviats (o “nuncis”), sigui anant-hi ells personalment, els Bisbes, successors dels Apòstols, han realitzat sempre un acompanyament de la vida de l’Església. Ser Bisbe, en aquest sentit, és unir, anar al davant, ajudar, estimular i corregir per al millor seguiment del Crist amb fidelitat amorosa a l’Evangeli i a la Tradició de l’Església. Ell ha de portar en el seu cor tots els anhels i necessitats dels fidels i de tots els homes que Crist li ha confiat, en virtut del sagrament de l’episcopat.