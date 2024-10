Procés participatiu a Puigcerdà per a preparar el segon Congrés Internacional d’Esport i Turisme de Muntanya

Club Poliesportiu Puigcerdà (Foto: RàdioSeu / arxiu)

La Fundació Catalana per a l’Esport ha endegat un procés participatiu a les deu comarques del Pirineu català per a definir els reptes i objectius del 2n Congrés Internacional d’Esport i Turisme de Muntanya. que tindrà lloc aquest any vinent a Puigcerdà. La preparació s’ha concentrat en unes jornades de treball que s’han programat durant dos dies a la capital cerdana, obertes a agents comarcals de l’esport i del turisme esportiu pirinenc, amb l’objectiu de “recollir dades, generar coneixement i establir una xarxa territorial que abordi les necessitats locals del Pirineu”.

Des de la Fundació Catalana per a l’Esport es remarca que les jornades volen identificar els reptes i les oportunitats relacionades amb l’esport i el turisme esportiu al Pirineu. En aquestes reunions s’han previst grups de treball d’àmbit comarcal. Es vol així “fomentar noves relacions i millorar la comunicació amb els agents afectats”, a més de recollir mesures i propostes, crear un espai de debat i intercanvi d’idees i elaborar informes sobre els resultats obtinguts. Les comarques que hi són incloses, a més de la Cerdanya, són l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Berguedà, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran.

Les jornades “Impulsem l’esport al Pirineu” tenen el suport de l’Ajuntament de Puigcerdà, Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de la Generalitat i les diputacions de Girona i Lleida, a més de la col·laboració de Jako Catalunya, el Consell Comarcal de la Cerdanya i el Clúster de la Indústria de l’Esport (Indescat).