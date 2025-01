L’app de ChatGPT per a Mac s’integra amb eines de desenvolupament

La nova funcionalitat es denomina “Work with Apps” (tondone. iStock / GettyImages Plus)

OpenAI ha anunciat fa unes setmanes que la seva aplicació de ChatGPT per a macOS ha millorat la seva integració amb diverses eines de desenvolupament i, a partir d’ara, els programadors no necessitaran copiar i enganxar el seu codi en el bot, ja que aquest podrà accedir directament al codi en aplicacions com VS Code, Xcode, TextEdit, Terminal i iTerm2.

Aquesta funcionalitat, denominada “Work with Apps”, permet que ChatGPT enviï automàticament el fragment de codi en el qual s’està treballant com a context addicional juntament amb la consulta de l’usuari, encara que, de moment, ChatGPT no pot escriure codis directament en aquestes aplicacions com ho fan altres eines d’intel·ligència artificial com Cursor o GitHub Copilot.

Des d’OpenAI consideren que aquesta integració és un pas important cap a la creació de sistemes més autònoms; un dels desafiaments actuals en el desenvolupament d’agents d’intel·ligència artificial és aconseguir que entenguin i operin amb la resta de les aplicacions de l’usuari i elements en pantalla del sistema operatiu, més enllà de manejar només les entrades de text.

Inicialment, la funció se centra en aplicacions de desenvolupament a causa de l’auge dels assistents de codificació basats en models de llenguatge. Es troba disponible per a usuaris de ChatGPT Plus i Teams, i s’implementarà en les versions Enterprise i Edu. OpenAI té plans d’estendre aquesta capacitat a altres aplicacions de text per a tasques d’escriptura en el futur.

En una demostració, un treballador d’OpenAI va ensenyar com ChatGPT pot interactuar amb un projecte en Xcode. En sol·licitar al bot que “afegeixi els planetes que falten” a un model del sistema solar, ChatGPT va generar el codi necessari per a incorporar la Terra, seguint el format del projecte. No obstant això, l’usuari encara ha de copiar i enganxar la resposta de ChatGPT en el seu entorn de desenvolupament.

Per a accedir al contingut de les aplicacions, OpenAI utilitza principalment l’API d’accessibilitat de macOS, que permet a ChatGPT llegir text i traduir-ho. Tanmateix, aquesta eina té limitacions, ja que només pot llegir text i no pot interpretar elements visuals com a imatges o vídeos. A més, algunes aplicacions requereixen l’ús d’extensions específiques per a funcionar amb aquesta nova característica.

Encara que OpenAI no ha detallat com planeja ampliar aquesta funció a altres aplicacions no compatibles amb el lector de pantalla d’Apple, l’empresa reconeix que és un “bloc de construcció clau” per a futurs sistemes més avançats. La competència en aquest camp és intensa, amb empreses com Anthropic i Google treballant en agents d’intel·ligència artificial de propòsit general.

És notable que OpenAI hagi llançat aquestes millores en macOS poc abans que Apple anunciés una integració amb ChatGPT el passat desembre. Encara no queda clar quan arribaran aquestes funcionalitats a Windows, i més tenint en compte que Microsoft és una de les principals inversores en la signatura d’intel·ligència artificial.





Per Tecnonews