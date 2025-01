Ho sabies? Què és l’aigua estructurada?

Una persona recollint mostres d’aigua (Getty images)

L’aigua estructurada, també coneguda com a aigua de “quarta fase” o H3O2, és una forma d’aigua que es diu que té una estructura molecular diferent de l’aigua normal (H₂O), formant una estructura hexagonal o en capes. Aquesta configuració s’hauria de trobar de manera natural en les cèl·lules del cos humà i en fonts naturals d’aigua, com rius o llacs. Els investigadors que han estudiat aquesta forma d’aigua, com el Dr. Gerald Pollack, suggereixen que la seva estructura es forma quan l’aigua entra en contacte amb superfícies hidrofíliques o està exposada a llum solar, calor o camps magnètics.



Segons els seus defensors, aquesta aigua té propietats úniques que podrien beneficiar la salut i el benestar. Entre els beneficis potencials d’aquesta aigua hi ha:

Millora de la hidratació: S’afirma que l’aigua estructurada s’absorbeix millor cel·lularment, la qual cosa podria ajudar a mantenir una millor hidratació.



Augment de l’energia: Alguns estudis apunten que aquesta aigua podria millorar la funció mitocondrial, ajudant a augmentar l’energia del cos.



Detoxificació: Podria ajudar a eliminar toxines del cos de manera més eficient.



Millora del sistema immunitari: Gràcies a les seves propietats suposadament naturals, podria enfortir les defenses del cos.



Reducció de la inflamació: Alguns promotors afirmen que l’aigua estructurada pot ajudar a reduir la inflamació al cos.

Per contra, es pot dir que, tot i que hi ha investigacions preliminars, encara no hi ha un consens científic sòlid que sostingui els beneficis de l’aigua estructurada i el seu cost és elevat, ja que els dispositius per a estructurar l’aigua són costosos i no estan molt regulats.