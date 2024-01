L’APCE reclama la pau a l’Orient Mitjà i el retorn dels infants ucraïnesos deportats

Els consellers generals Cerni Escalé, Berna Coma i Susanna Vela (Consell General)

La delegació andorrana del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) ha participat en la sessió plenària d’hivern que s’ha celebrat des de dilluns a Estrasburg (França). En aquesta sessió, en la qual també s’ha elegit la presidència de l’APCE, Berna Coma, com a presidenta de la delegació del Principat, ha estat escollida per a ostentar una de les dinou vicepresidències de l’organisme durant els pròxims dotze mesos.

Al llarg d’aquesta setmana, l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa ha organitzat un debat d’urgència sobre la situació dels infants a Ucraïna. En concret, s’ha aprovat una resolució amb els vots a favor de la delegació andorrana, per tal de reforçar la cooperació entre els diferents actors per a consolidar els esforços per a retornar els infants deportats i traslladats per la força als territoris d’Ucraïna ocupats temporalment, la Federació Russa i Bielorússia. En aquest sentit, la plataforma Children of War del Govern ucraïnès té informació sobre 19.546 nens deportats, dels quals només 388 han tornat a casa.

Pel que fa a la situació a l’Orient Mitjà, l’APCE ha aprovat una resolució, amb els vots a favor d’Andorra, en què reclama garantir l’alliberament immediat i incondicional de tots els ostatges, així com un alto el foc immediat i prolongat per a permetre l’accés complet, ràpid, segur i sense obstacles a l’assistència humanitària per a la població de Gaza. També remarca que és crucial reprendre les negociacions de pau sobre la base d’una solució de dos estats, amb la participació de les parts interessades rellevants i el suport de la comunitat internacional per a aconseguir una pau justa i duradora a la regió.

La delegació del Consell General també ha votat a favor d’una resolució per a fer front a les tendències negatives de la globalització després de la pandèmia de la COVID-19 i la guerra a Ucraïna. En aquest sentit, es demana aplicar polítiques que promoguin la cohesió i abordin les desigualtats socials, especialment en els àmbits de l’ocupació juvenil, l’educació, la salut pública, la formació i les pensions dignes.

Finalment, en aquesta sessió d’hivern, l’irlandès Michael O’Flaherty ha estat escollit com a Comissari de Drets Humans del Consell d’Europa per part de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa per un mandat no renovable de sis anys, el qual s’iniciarà a partir de l’1 d’abril d’enguany.

Al llarg de la setmana, la delegació andorrana, formada per Berna Coma, Cerni Escalé i Susanna Vela, ha participat en les reunions de les comissions de l’APCE de les que són titulars i han assistit també a diverses audicions parlamentàries.