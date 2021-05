L’Andart proposa un singular repte arquitectònic a l’espai Xirro

Els preparatius de L’Andart avancen. L’organització de la Biennal andorrana ultima els detalls d’un singular repte arquitectònic molt vinculat al lema d’aquesta quarta edició: Què passaria si ens haguéssim de confinar a la muntanya?

L’objectiu és generar una reflexió polièdrica sobre l’abast dels canvis que ha provocat la COVID 19 i obrir la porta a altres formes de confinament vinculades a la natura, com a camí alternatiu a la concentració a les ciutats.

A partir d’aquesta reflexió, tot i que en un principi es va fer l’oferta de col·laboració al Col·legi Oficial d’Arquitectes, finalment, s’ha proposat a un grup de professionals vinculats al món del disseny i l’arquitectura -de dins i fora del país- per tal que projectin i construeixin una estructura habitable a partir d’elements idèntics.

Aquest projecte, consisteix en una activitat inspirada en el popular joc del KAPLA. KAPLA ve de la contracció de les paraules holandeses “KAbouter PLAnkjes”, que signifiquen “tauletes de follet”. Creat per Tom van der Bruggen el 1987, KAPLA és un joc pedagògic de construcció realitzat en fusta de pi de Landes, que agrada tant a nens com a adults. Conegut en el món sencer, KAPLA fomenta la lògica, desenvolupa la creativitat i estimula la concentració, la paciència, així com la perseverança.

El punt de partida, doncs, és el mateix per a tots ells: 9 potes metàl·liques, 6 perfils de fusta base, 14 perfils de fusta per estructura, 36 llistons de fusta, 10 panells de fusta i 10 metres de tela rosa de 90 cm d’amplada.

Com explica el comissari de L’Andart, Pere Moles, “serà interessantíssim comprovar les diferents solucions que proposen a un problema idèntic i amb els mateixos materials.”

Els equips participants estan integrats per arquitectes i dissenyadors del país com Eduard Mariné, Marta Ruiz, Josep Maria Mangot, Dídac Torra, Marc Calvet o Pere Espuga. Tot i que també hi trobem noms internacionals, com ara el dels japonesos Keiji Ashizawa i Koichi Suzuno, els catalans Jordi Riopedre i Gemma Itarte, el brasiler Marco de Mello o l’espanyola Diana Rando.

A partir d’aquests elements i de la mateixa premissa, els diferents equips participants hauran de presentar les seves propostes en set parcel·les ubicades a l’anomenat Espai Xirro, un camí d’uns 200 m. de llargada situat a la part sud de l’Àrea FEDA i propietat de Casa Xirro, en un terreny adjacent a la casa del guarda d’Engolasters, i que constitueix una de les novetats més esperades d’aquesta quarta edició de la Biennal.

Hores d’ara, els equips ja treballen en les seves propostes. Només queden un parell de mesos per veure’n els resultats.