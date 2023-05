L’alumnat femení arrasa en els premis de relat breu

Els premiats de la 15a edició del Premi Coca-Cola de relat breu (SFGA)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha presidit aquest dimecres a la tarda, a la sala d’actes del Centre de Formació Professional d’Aixovall, l’entrega de guardons de la 15a edició del Premi Coca-Cola de relat breu d’Andorra. El concurs està impulsat per l’empresa Coca-Cola European Partners i la distribuïdora andorrana DISAND i amb la col·laboració del Ministeri.

El concurs s’adreça a alumnes de 14 anys de tots els centres educatius del país, que han d’escriure un relat –en català, castellà o francès–a partir d’un estímul creatiu que se’ls proposa. En la primera fase van participar-hi gairebé 800 alumnes de segon curs de Segona Ensenyança (o els equivalents segon d’ESO i 4ème). Els millors alumnes de cada classe van ser escollits per a passar a la fase final. Tots els alumnes escriuen simultàniament el seu relat a través d’una plataforma digital.

Un jurat de professors escull els finalistes i, després, un segon jurat format per Maria Teresa Cairat –filòloga– i Teresa Colom i Albert Villaró –escriptors– ha decidit els textos guanyadors entre els 145 alumnes classificats per a la fase final –76 en llengua catalana, 49 en castellana i 20 en francesa–. Els premiats han rebut com a obsequi una tauleta electrònica, els segons classificats un rellotge intel·ligent i els tercers, una càmera d’acció per l’aventura.

L’acte d’entrega ha inclòs una actuació musical dels alumnes de l’escola de música ‘L’espai de música moderna’, Eugenia Correia i Helena Marsol, amb direcció del seu professor Oriol Vilella.

Els guanyadors en llengua catalana, per ordre de primer a tercer, han estat Daniel Martín del Col·legi Mare Janer, Naran Casamajor del Col·legi Sant Ermengol i Erica Font del Lycée Comte de Foix. En castellà tots els alumnes premiats són del Col·legi Sant Ermengol i han estat Carla Mujal, Carla López i Sofía Cendón. Finalment pel que fa als relats presentats en francès els guanyadors han estat Txell Pérez de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, Mar Font de la mateixa escola i Gemma Naudi de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp.