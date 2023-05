“Històries per viure” s’acomiada d’Encamp

Cartell de l’exposició fotogràfica itinerant Històries per viure (ATIDA)

L’exposició fotogràfica de caràcter itinerant “Històries per viure” s’acomiada aquest divendres d’Encamp. Ha estat exposada durant aquest mes de maig a la planta baixa del Ministeri de Cultura, a l’antic Hotel Rosaleda i, demà, serà l’últim dia que es podrà visitar en aquest indret.

“Històries per viure” és una exposició fotogràfica que mostra l’experiència de la donació i el trasplantament d’òrgans des d’un punt de vista íntim i personal. Les 11 fotografies que conformen la mostra, obra de la fotògrafa i infermera del SAAS Chiqui Novis, conviden a reflexionar al voltant del gest generós de la donació i l’oportunitat de vida.

Per a fer-ho, el projecte ha comptat amb la col·laboració altruista de la mateixa artista, la qual ja ha utilitzat anteriorment la fotografia com a mitjà d’expressió de temes relacionats amb la salut, així com de persones d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat de donants vius o de donants i les seves famílies en les seves darreres voluntats.

Aquesta mostra és un més dels projectes que s’impulsen des de l’Associació ATIDA, la qual no només treballa per a donar suport a les persones trasplantades o en procés de ser-ho, així com als seus familiars i donants, sinó també per a conscienciar la població andorrana sobre la necessitat d’emprendre el camí cap a un sistema sanitari que permeti les donacions d’òrgans i teixits per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades i, en alguns casos, salvar vides.