L’Alt Urgell mostra la força del seu producte de proximitat a la Fira de sant Josep de Mollerussa

La 153a edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa va tancar portes diumenge amb una destacada presència dels productors agroalimentaris de l’Alt Urgell, que hi van participar amb espais d’exposició, degustacions i demostracions dels seus productes. El certamen, celebrat del 19 al 22 de març al recinte firal de Mollerussa, és un dels esdeveniments agraris més rellevants de Catalunya. Amb 240 expositors distribuïts en 22.000 m², la fira posa un èmfasi especial en la promoció del sector agroalimentari i en la reivindicació de la sobirania alimentària com a repte estratègic de futur.
Els productors de l’Alt Urgell hi han participat en el marc del programa Gust de Lleida, impulsat per la Diputació de Lleida. A l’estand comarcal, els visitants han pogut tastar els formatges de Castell-Llebre (Peramola) i Mas d’Eroles (Adrall), així com les especialitats a base de conill de la Granja Canemar (Bellestar), tres exemples de la qualitat i diversitat de l’artesania alimentària del territori.
Amb la seva presència a la Fira de Sant Josep, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) continua impulsant la projecció dels productors locals i reforçant la presència de la comarca en els principals espais de promoció agroalimentària del país. L’ens comarcal treballa per a donar visibilitat a l’artesania alimentària, fomentar el consum de proximitat i consolidar un model de desenvolupament que posi en valor els recursos i el talent del territori.