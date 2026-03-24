Dels quatre pioners a una escola d’esquí referent: Soldeu ret homenatge als seus fundadors

Grandvalira-ENSISA i el Comú de Canillo han celebrat aquest migdia de dimarts, al sector Soldeu de Grandvalira, un acte d’homenatge als quatre fundadors de l’Escola d’Esquí, en reconeixement a la seva contribució decisiva al desenvolupament de l’ensenyament de l’esquí a Andorra. Els homenatjats, Josep Areny, Ventura Bonell, Miquel Casal i Josep Casal, van impulsar a principis dels anys 70 la creació d’una escola d’esquí amb una estructura organitzativa definida, en un moment en què l’activitat es desenvolupava de manera més informal. Cal recordar que Ventura Bonell Areny va traspassar l’any 2012.
Abans d’aquesta etapa fundacional, ja hi havia hagut iniciatives pioneres: abans dels anys 70, un parell de monitors havien començat a impartir classes d’esquí sense cap estructura organitzativa. La creació de l’Escola per part dels quatre fundadors va suposar un punt d’inflexió, establint les bases d’un model que amb els anys evolucionaria fins a l’estructura actual.
El camí de l’Escola d’Esquí va començar amb només quatre monitors i unes 800 hores de classe anuals. El centre ha experimentat un creixement constant fins a assolir, aquesta temporada, prop de 145.000 hores de classe impartides. Aquesta evolució reflecteix no només l’expansió de l’activitat, sinó també la seva professionalització i adaptació a les noves demandes del sector.
Al llarg de la seva trajectòria, la direcció de l’Escola ha estat encapçalada per Ventura Bonell (1970-1973), Josep Areny (1973-1977) i Miquel Casal (1977-2019), qui va tenir un paper fonamental en la transformació del model de negoci i la integració de l’Escola dins d’ENSISA, contribuint a un creixement coordinat amb l’estació i a una millora global de l’experiència del client. Actualment, sota la direcció de Toni Rodríguez, l’Escola ha comptat aquesta temporada amb 286 persones entre monitors d’esquí, d’snowboard, guies, eventuals fixes, jardí de neu i agents de venda, i és una de les àrees més importants de la societat ENSISA quant a volum de negoci.
Menció especial a Miquel Casal
L’acte, que ha tingut lloc al Pla d’Espiolets a 2.250 m d’altitud, ha comptat amb la participació de Jordi Alcobé, cònsol major de Canillo; David Hidalgo, director general de Grandvalira-ENSISA; Toni Rodríguez, director de l’actual Escola d’Esquí i Snowboard als sectors de Canillo, Soldeu i El Tarter; Josep Mandicó, excònsol de Canillo i exmonitor de l’Escola d’Esquí, i Xavier Soro, conseller de SETAP365 per Creand Crèdit Andorrà, així com d’empleats i exempleats de l’estació i de l’Escola que han format part de la seva història i altres personalitats vinculades al sector turístic de la parròquia. L’homenatge ha consistit en una emotiva trobada commemorativa que ha inclòs la projecció d’un vídeo històric, diversos parlaments institucionals i una menció especial a Miquel Casal, que va dirigir l’Escola durant 42 anys (1977-2019), deixant una empremta clau en la seva evolució i consolidació.
Grandvalira ENSISA i el Comú de Canillo han volgut reconèixer la trajectòria dels seus fundadors fer valer el llegat viu d’una escola que ha crescut de la mà del territori i que continua sent un element clau en el desenvolupament del turisme de neu a Andorra.