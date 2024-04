L’Alt Pirineu i Aran clou la 17a Jornada InvesJove, d’Investigació i Recerca a l’Educació Secundària

Imatge de la jornada a Vielha, el passat 21 de març (Govern.cat)

Un any més, l’Alt Pirineu i Aran ha acollit les jornades InvesJove, d’Investigació i Recerca a l’Educació Secundària, que enguany ha arribat a la seva 17a edició. El projecte InvesJove s’adreça a l’alumnat de Batxillerat dels instituts del territori de l’Alt Pirineu i Aran per a potenciar la investigació i la recerca, proporcionar pautes i estratègies per a dissenyar-la i, posteriorment, comunicar els resultats.

Inclou diferents accions a cada institut on es realitza la jornada que enguany va tenir lloc a Vielha el 21 de març, a Puigcerdà el 22 de març i avui dijous s’ha tancat a Sort. Cada jornada s’estructura en una conferència sobre una temàtica vinculada a les necessitats dels alumnes de primer de Batxiller, que els ha de servir per a preparar el treball de recerca, i una segona part organitzada per blocs, on els alumnes que ja han realitzat el treball el presenten als seus companys.

A la primera jornada, realitzada a l’INS d’Aran, va tenir lloc la conferència Dera teoria ara practica: des der Institut enquia Arantec, a càrrec de Francis Nieto Torre i Aitor Vivancos López. A la sessió de Puigcerdà la conferència va anar a càrrec de Marc Pont i va tractar sobre La importància de les ciències socials: un estudi sociològic de la Cerdanya. I, finalment, avui s’ha clos el cicle de les jornades a l’INS de Hug Roger III de Sort amb la conferència No era tant fàcil com semblava!!! va dels noms dels pobles i el seu significat, a càrrec de la doctora Núria Garcia Quera.

En el marc de les jornades InvesJove, la directora de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Eva Fiter, ha presentat del llibre digital de l’edició de l’any passat, la 16a, que es pot consultar al web de l’Institut. El llibre digital recull els texts-resum dels 28 treballs de recerca presentats a la setzena edició, entre els quals predominen els de la modalitat de ciència i tecnologia (20 treballs) enfront la modalitat d’humanitats i ciències socials, amb 8 treballs. A part del català, s’inclouen treballs de recerca escrits en aranès, castellà, francès i anglès.

L’elecció de continguts i àmbits geogràfics de les recerques estan molt vinculats a la realitat i les problemàtiques de l’Alt Pirineu i Aran. Els treballs de recerca del Batxillerat són el final d’un camí llarg i complex, que es desenvolupa en el marc de les activitats curriculars. El procés s’inicia amb el plantejament del tema a investigar, continua amb el treball de camp, cerca d’informació, tractament de les dades obtingudes i redacció de la memòria final. Tots els estudis seleccionats es publiquen, en versió resumida, per a difondre bones pràctiques i reconèixer la importància de la feina ben feta de l’alumnat i del professorat implicat.

La celebració de les diverses edicions d’InvesJove és possible gràcies a la col·laboració dels equips comarcals que integren els Serveis Educatius del Departament d’Educació (Alta Ribagorça-Val d’Aran, Cerdanya i Pallars), amb el suport de l’IDAPA.