L’alimentació centra la XXV Jornada de les Ciències amb més d’un centenar d’alumnes participants

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha organitzat la XXV Jornada de les Ciències amb l’objectiu d’impulsar la reflexió científica entre els joves, dedicant aquesta edició a l’alimentació ha analitzat des d’una perspectiva científica, educativa i social. Un total de 108 alumnes i 11 professors han pres part en la jornada, procedents de l’Escola Andorrana de batxillerat, el Colegio Español María Moliner, el Lycée Comte de Foix i el Col·legi Sant Ermengol.
La iniciativa pretén dinamitzar les assignatures científiques de batxillerat —com la biologia, les matemàtiques i la química— i, alhora, fomentar el treball conjunt del professorat dels tres sistemes educatius i l’intercanvi d’experiències pedagògiques.
La jornada s’ha iniciat al Centre de Formació Professional amb la inauguració a càrrec del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, seguida de la presentació dels tallers i de la conferència del científic i divulgador José Miguel Mulet, adreçada a l’alumnat, sota el títol Biotecnologia en el menjar. En la seva intervenció, Mulet ha reflexionat sobre l’ús de la biotecnologia en l’alimentació al llarg de la història, els transgènics i els nous reptes científics vinculats a la producció d’aliments.
Després de la conferència, s’han dut a terme sis tallers pràctics dels àmbits de les matemàtiques, la biologia i la química. En els tallers de matemàtiques, l’alumnat ha treballat conceptes com la probabilitat, la presa de decisions informada i l’índex de massa corporal, a partir de jocs educatius centrats en la gestió d’hàbits alimentaris saludables i l’anàlisi de factors aleatoris que influeixen en la salut.
En l’àmbit de la biologia, els tallers han permès reflexionar sobre les motivacions alimentàries, el paper del microbioma i els mecanismes biològics associats a les intoleràncies alimentàries, com la lactosa i el gluten, mitjançant activitats experimentals i jocs de rol que posen en relació les decisions alimentàries amb la salut a llarg termini.
Pel que fa a la química, s’han abordat processos vinculats al sector alimentari, com les gelificacions i esferificacions, l’estudi de la descomposició de la vitamina C en diferents condicions i l’anàlisi de la composició química dels caramels, combinant models moleculars i pràctiques de laboratori.
La cloenda de la XXV Jornada de les Ciències tindrà lloc a la tarda, a les 19.30 hores, a la sala d’actes de MoraBanc, amb una conferència oberta al públic a càrrec del científic José Miguel Mulet, titulada Per què mengem el que mengem? La xerrada oferirà un recorregut per la història de l’alimentació i la seva relació amb la cultura i la societat, i anirà seguida de l’acte de cloenda oficial a càrrec del secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.