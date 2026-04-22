Alt Urgell: Sessions informatives sobre el reglament de regularització extraordinària de persones migrades

El Servei de Ciutadania i Migracions del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha programat dues sessions informatives per a donar a conèixer el nou reglament de regularització extraordinària per a persones migrades, un cop el Govern espanyol n’ha aprovat el decret i s’ha obert ja el termini per a fer els tràmits. Aquest nou reglament suposa una oportunitat important per a moltes persones residents a la comarca, ja que els facilitarà la regularització de la seva situació administrativa i contribuirà a garantir l’exercici dels seus drets.
La primera xerrada es farà aquest dijous, a dos quarts de 10 del matí, a l’Oficina de Turisme d’Oliana i la segona es durà a terme divendres a dos quarts de 6 de la tarda a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell. En aquesta sessió hi prendrà part Chaymae Koubaa, jurista especialista en matèria d’estrangeria i membre del col·lectiu Fruita amb Justícia Social de Lleida, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
L’objectiu de les dues trobades és exposar de manera detallada els procediments a seguir, els requisits establerts i la documentació necessària, i també es donarà resposta als dubtes que puguin plantejar les persones assistents. Les sessions estan obertes a tothom, també a professionals i a agents diversos de la comarca que hi tinguin interès.
En paral·lel, el Servei de Ciutadania i Migracions del Consell Comarcal activa fins a final de juny un punt d’informació permanent a la Seu d’Urgell, a Oliana i a Organyà per a oferir acompanyament personalitzat en el procés de regularització, incloent la revisió de documentació i el suport en la tramitació. Aquest punt d’informació també es podrà traslladar a la resta de municipis si n’hi ha demanda.
Per a ser-hi atès cal demanar hora al telèfon 973 354102 o a ciutadaniamigracions@capau.cat.