L’Ajuntament de la Seu se suma a la petició de sol·licitar la Creu de Sant Jordi per a Isidre Domenjó

Isidre Domenjó, a la primera fila, tercer per la dreta, amb els membres del Consell Comarcal quan li van fer un reconeixement (CCAU)

Aquest matí de dilluns, 11 de març, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat sumar-se a la petició de sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi per a Isidre Domenjó Coll. Així doncs, l’Ajuntament urgellenc s’afegeix a la proposta promoguda per l’escriptor Josep Espunyes, distingit amb la Creu de Sant Jordi l’any 2022, i que recentment s’hi ha sumat el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) per unanimitat dels grups que conformen aquest ens.

La sol·licitud reconeix a Isidre Domenjó la seva tasca que ha dut a terme a favor del país i de la llengua catalana. Per aquest motiu, en reconeixement a la tasca en favor de la llengua i la cultura catalanes al territori i donar a conèixer arreu del país les tradicions de l’Alt Urgell i del Pirineu, que ha portat a terme durant dècades Isidre Domenjó Coll, l’Ajuntament de la Seu ha aprovat donar suport a la iniciativa plantejada.