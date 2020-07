L’Ajuntament de la Seu d’Urgell torna a oferir el curs de monitor de lleure, enguany en modalitat online

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell torna a oferir aquest any el curs de monitor de lleure que enguany s’impartirà online davant l’actual situació sanitària provocada per la Covid-19. Aquest curs tindrà lloc del 3 al 24 d’agost, a càrrec de l’Escola Forca.

El regidor de Joventut de l’Ajuntament urgellenc, Joan Llobera, remarca al respecte que “des de la regidoria de Joventut i amb la col·laboració de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell volem continuar sent una comarca referent en la formació dels joves en el lleure. La situació actual no ens atura i per aquest motiu l’oferim en format online”.

El curs s’adreça, seguint la normativa vigent de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (DGJ), a totes aquelles persones majors de 18 anys que estiguin interessades en formar-se en l’àmbit de l’educació en el lleure.

Per al correcte desenvolupament del curs és necessari que l’alumne disposi d’accés a Internet i ordinador portàtil amb altaveus i so. El curs consta de 150 hores d’etapa lectiva i 160 hores d’etapa de pràctiques.

Per a inscriure’s al curs, cal posar-se en contacte amb l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, al 973355608, o bé enviant un whatsapp al 607866902 o enviant un correu a alturgell@oficinajove.cat

El preu del curs és de 220€. Si l’alumne disposa del Carnet Jove, obtindrà un descompte d’un 10% de la inscripció.

Val a dir que els veïns i veïnes de l’Alt Urgell tenen preferència a l’hora de prendre-hi part, tot i que al ser modalitat online, està obert a tothom.