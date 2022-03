L’ACA presenta el centre d’alt rendiment d’eSports

El primer centre d’alt rendiment d’eSports a Andorra ja és una realitat. Aquest dijous al matí, al CEO d’Ordino, l’Automòbil Club d’Andorra ha presentat un nou espai orientat exclusivament als esports electrònics i que, en aquesta primera fase, tindrà el Sim Racing com a fil conductor. L’ACA no està sola en aquesta aposta pel món virtual, i ha presentat també els dos partners estratègics que son Andorra Telecom i Crèdit Andorrà.

En un acte retransmès pel acabat de crear canal de Twitch ACA eSports, el secretari general de l’ens, Toti Sasplugas, ha explicat els detalls d’un projecte que va fer les primeres passes “en fase beta” ara fa dos anys. Sasplugas ha afirmat el posicionament de l’ACA acompanyat de Carme Capdevila, que és membre del Consell Directiu de l’ens federatiu i ha refermat que “aquesta aposta s’ha fet de la mà de la FIA, i també com a Federació Andorrana d’Automobilisme“.

Els pilars principals de l’ACA eSport Center giraran entorn de la vessant competitiva, principalment del Sim Racing. “Tenim un equip, que avui mateix ja s’ha inscrit en el primer campionat a Espanya, i que presentarem pròximament” ha explicat Sasplugas, que ha posat el llistó molt amunt i ha deixat clar que “volem que d’aquí surti un pilot campió del món en Sim Racing a tres anys vista”. La segona pota del projecte radica en l’Acadèmia de formació de pilots virtuals, que actualment compta amb 5 joves d’entre 12 i 16 anys, tot i que té capacitat per arribar fins als 10.

En aquest punt, l’equip de l’ACA compta amb un equip que tindrà un psicòleg i una optometrista “perquè la salut dels pilots i la seva cura és tan important com els resultats” ha afegit el secretari general. En la mateixa línia, l’ACA es planteja l’organització de competicions tant nacionals com de caràcter internacional.

Andorra Telecom ha anunciat que el centre de l’ACA eSports comptarà amb l’amplada de banda més potent del país. Així ho ha explicat el portaveu de la parapública, Carles Casadevall, que ha indicat que “serà l’únic punt del país que tindrà una connexió de 10 GB per segon, amb el que aconseguit reduir pràcticament a zero la latència en les competicions”. Així doncs, pràcticament des del primer moment, la telefònica del país va estar al costat de l’aposta innovadora engegada per l’Automòbil Club.

En la mateixa línia, el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients, Joan R. Mas, ha explicat que “és un projecte jove, innovador, i vam tenir clar, d’ençà que ens el van presentar, que hi havíem de ser” i ha recordat que “la col·laboració entre ambdues entitats fa molts anys que dura”. Sasplugas ha afegit que, per tal d’obtenir l’èxit del projecte “és necessari tenir companys de viatge i múscul econòmic, i això ens ho donen tant Crèdit Andorrà com Andorra Telecom“.

L’ACA ha anunciat també que, el proper cap de setmana, estarà present al Saló del Videojoc que organitza Andorra Telecom al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Així doncs, hi haurà diversos simuladors de Sim Racing per tal que els visitants puguin provar l’experiència de la conducció virtual i la competició.