L’ACA actualitza els seus estatuts

Imatge de l’assemblea de l’ACA (ACA CLUB)

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha celebrat avui dijous una assemblea general extraordinària a la seva seu social. El màxim organisme del club ha aprovat, per majoria, la modificació dels seus estatuts que té com a objectius actualitzar-los i complir els principis democràtics, de coordinació, de transparència, d’eficàcia i de cooperació lleial i efectiva, així com reconèixer la legislació i la normativa vigents aplicables en matèria d’associacions, d’esports, d’antidopatge, de prevenció de blanqueig de diners i de protecció de dades.

L’Assemblea també ha estat un moment per al retrobament de les sòcies i socis que s’han acostat i han compartit un moment amb tots els integrants del club, entre ells, treballadors, treballadores i el consell directiu de l’entitat.