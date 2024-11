La vida és bella, però a la vegada difícil

Roser Rodríguez Jerez

Segurament a tots ens ha passat en algun moment que hem volgut fer un canvi de cert hàbit o comportament en la nostra personalitat i al cap d’un temps sembla que tot torna a estar com al principi, fent que els nostres dies es converteixin en simples intents i no aconseguim concretar absolutament res. Per això la pregunta del per què ens compliquem tant a la vida?

Compliquen les coses més senzilles i fem difícil el que és realment fàcil, i a vegades ens acabem ofegant en un toll que hem fabricat nosaltres mateixos. Si ho penses bé, qualsevol persona estaria disposada a complicar-se la vida per aquell a qui estima o aprecia, per l’amic que ens necessita, per una promesa ferma de felicitat, per una feina que sigui més que un horari, per ser més que útil o un instrument en mans del temps, per a ser millor en allò que es fa amb freqüència.

Si ho penses bé, tant jo que estic escrivint, com tu que estàs llegint, ens compliquen la vida diàriament amb actes d’aquí i d’allà, i més d’una vegada hem pensat que ho seguirem fent un i mil cops. No només ens importaria complicar-nos la vida per amor o per la felicitat, o pel futur d’algú, o per millorar el món.

Ens deixaria sense dormir un somni de semblant grandesa. Ens semblaria ridícul el descans sense cansament, el riure sense el plor, la passió sense la suor, el més meravellós del món sense el més quotidià.

És lògic que ens agradi ser capaços de gaudir de la nostra vida mentre som aquí. Però, la realitat és que no deixem de bregar, de lluitar per a ser feliços. Moltes persones troben que la vida és difícil, això es veu sovint als carrers, a les llars, etc.

No hi ha amic, company o familiar que coneguem que no trobi la vida com una espècie de desafiament emocional. Això ens porta a pensar que la vida no és un camí de roses, ni de bon tros. Potser el problema és que no hem evolucionat per a ser feliços.

No podem deixar de pensar perquè la vida sigui més fàcil, però sí que podem aprendre a tolerar i acceptar els nostres pensaments. I és que, la vida és difícil, per a tothom, però tots podem fer-la una mica més fàcil si entrenem la nostra ment per a fer-ho.

Què en penseu vosaltres, si heu llegit el meu article?