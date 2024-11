Una tassa amb te txai (Getty images)

El te txai és originari de l’Índia. Aquesta infusió es distingeix per la seva base de te negre, mesclat amb espècies com la canyella, el gingebre, el cardamom, el clau i el pebre. El mot “txai” prové de la paraula “txa”, que significa te en diversos idiomes asiàtics. No obstant això, quan parlem de “te txai”, ens referim a una versió molt particular del te especiat que es va originar a l’Índia.

La tradició del te txai té milers d’anys d’història, amb arrels en la medicina ayurvèdica. Les espècies utilitzades no només van ser triades pel seu sabor, sinó també per les seves propietats medicinals, que ajudaven a equilibrar el cos i la ment. Amb el pas del temps, el te txai ha evolucionat, i la seva preparació pot variar segons la regió o les preferències personals. Sovint es prepara bullint les espècies amb llet i aigua, i se serveix amb sucre o mel per endolcir-lo.





La preparació tradicional del te txai pot variar, però aquesta és la seva recepta bàsica:

1 tassa d’aigua

1 tassa de llet (vegetal o de vaca)

1 cullerada de te negre

1 branca de canyella

2-3 llavors de cardamom

1 trosset de gingebre fresc (d’uns 2 cm)

2 claus d’espècia

Pebre negre (opcional)

Sucre o mel al gust

Preparació:

En una olla, porta l’aigua a bullir amb les espècies: canyella, cardamom, gingebre, clau i pebre. Un cop comenci a bullir, afegeix el te negre i redueix el foc, deixant coure a foc lent durant 5 minuts. Afegeix la llet i escalfa durant uns minuts més, sense que arribi a bullir. Cola la barreja i serveix-la calenta, afegint sucre o mel al gust.





El te txai aporta nombrosos beneficis per a la salut. Entre alguns d’ells:

Millora la digestió: El gingebre i el cardamom, presents en el te txai, són coneguts per les seves propietats digestives. Ajuden a alleujar problemes com la indigestió, les nàusees i els gasos.

Propietats antioxidants: El te negre conté una alta concentració d’antioxidants, que ajuden a combatre els radicals lliures i poden reduir el risc de malalties cròniques, com el càncer i les malalties cardíaques.

Millora el sistema immunitari: Les espècies com el clau i la canyella tenen propietats antimicrobianes i antiinflamatòries, que poden ajudar a reforçar el sistema immunitari i a combatre infeccions.

Redueix l’estrès i l’ansietat: El ritual de beure una tassa calenta de te txai, combinat amb les propietats calmants de les espècies, pot ajudar a reduir els nivells d’estrès i ansietat.

Ajuda a regular el sucre en sang: Diversos estudis han suggerit que algunes de les espècies presents en el te txai, com la canyella, poden ajudar a regular els nivells de sucre en la sang, essent útils per a persones amb risc de diabetis.

Afavoreix la circulació sanguínia: El pebre negre i el gingebre, amb les seves propietats estimulants, poden afavorir una millor circulació sanguínia i ajudar a mantenir el cor sa.