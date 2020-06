La veu del Bisbe: Viure amb confiança

Durant el mes de juny, la pietat cristiana ha volgut celebrar que Jesús, té un Cor Sagrat, ple d’Amor i que ha patit per nosaltres. Un Cor obedient, misericordiós, que ha aguantat les nostres infidelitats i que ha acceptat la Creu, per morir per tots. El profeta Isaïes en el 4rt. Càntic del Servent de Déu que proclamem el Divendres Sant, revela que “Ell portava les nostres malalties, i havia pres damunt seu els nostres dolors… El Just amb les penes que ha sofert, ha fet justos els altres, després de prendre damunt seu les culpes d’ells” (53,4.11). Rellegir-ho en temps de pandèmia ens omple de consol i esperança.

El passat 8 de maig celebràvem els 75 anys de la fi de la II Guerra Mundial, després de la derrota de l’Alemanya Nazi. Fou el final d’aquella guerra tan terrible, un dels capítols més sagnants de la història humana, amb almenys 40 milions de morts. El Papa Francesc ha dit: “Davant aquesta enorme tragèdia, aquesta atrocitat, la indiferència no és admissible i la memòria és un deure”. Per això va convidar a “fer un moment de pregària i de recolliment, dient cada un en el seu propi cor: mai més!, mai més!”. Amb motiu d’aquest 75è. aniversari he recordat la història heroica de l’”àngel del Ghetto de Varsòvia”, Irena Sendler, traspassada fa pocs anys, una jove catòlica que va salvar 2.500 nens jueus durant l’Holocaust nazi. Ella era una infermera i assistent social polonesa que va organitzar clandestinament un grup de persones que treia nens del ghetto, tots destinats a morir, i els cercava acollida entre religioses i famílies catòliques i, després d’enterrar les seves senyes en pots de confitura sota uns arbres, va poder retornar-los la identitat en acabar la II Guerra Mundial. El més meravellós és que al calabós on els nazis la tancaren, on fou torturada i condemnada a mort, ella hi trobà una estampa de Jesús misericordiós, on hi havia la gran oració: “Jesús, en Vós confio”, que conservà sempre. Aquesta oració la va sostenir en els moments de les tortures, i l’acompanyà durant tota la seva llarga vida, ja que va morir als 98 anys. La confiança en Jesús l’enfortí, la féu valenta i decidida, amb un amor actiu, capaç de trobar sortida en aquella situació tan desesperada, davant el terror i el nihilisme nazis. Serà la confiança en Déu la que sempre ens sostindrà enmig de les proves.

En temps de crisi sanitària intensifiquem la nostra pregària de confiança a Jesús Misericordiós: “Sagrat Cor de Jesús, en Vos confio!”. En Ell trobarem ajuda per tenir coratge i pau, per sofrir amb constància i mantenir l’enteresa, per fer les obres bones que Déu realitzarà a través de cadascun de nosaltres. Expressem sovint la nostra confiança en Déu, i consagrem-li tota la vida. Tinguem-ho present al llarg d’aquest mes i sempre: repetim-ho en els diversos moments del dia, en llevar-nos i iniciar l’activitat del matí, en anar a descansar, en tot moment, especialment quan ens costi trobar raons per a viure i estimar… Sempre, i en tot lloc, visquem la confiança i l’abandó en el Senyor Jesús! La devoció al Sagrat Cor de Jesús ens ajudarà a recentrar-ho tot en Ell, des de l’amor solidari, la humilitat i la confiança. Han de ser valors molt fonamentals en la vida, com estem experimentant en aquests llargs mesos de confinament.