La veu del Bisbe: Preparem la festa gran de la Mare de Déu Assumpta

Preparem amb devoció i visquem amb molta joia la gran solemnitat de l’Assumpció de Maria del proper dissabte dia 15. El misteri de la resurrecció ja s’ha realitzat plenament en Aquella que Déu creà Immaculada. La seva Assumpció és gloriosa promesa del que Déu vol fer també en tots nosaltres. Festa gran a l’Església i a moltíssims dels nostres pobles, perquè a tots protegeix la nostra Mare del Cel. Fem festa major, alegrem-nos per aquesta Mare tan gran i tan poderosa, i acudim constantment a Ella perquè ens ajudi a superar les dificultats d’aquesta pandèmia sanitària que ens colpeix.

El Papa Francesc en la dramàtica situació actual derivada de la pandèmia del Covid19, amb tant de sofriments i angoixes que oprimeixen el món sencer, vol que acudim a Maria, Mare de Déu i Mare nostra, i que busquem refugi sota la teva protecció. Va demanar afegir una oració que entre altres peticions demana: “Maria, feu créixer en el món el sentit de pertinença a una única i gran família, prenent consciència dels llaços que ens uneixen a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim en ajuda de les nombroses formes de pobresa i situacions de misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei i la constància en l’oració”. I hi afegia la pregària més antiga que coneixem dirigida a la Verge Maria: “Sota la vostra protecció (“Sub tuum praesidium”) ens refugiem, oh Santa Mare de Déu; no desoïu les nostres súpliques en les nostres necessitats. En tots els perills deslliureu-nos sempre, Verge gloriosa i beneïda.” Aquesta pregària fou trobada escrita en un papir copte datat vers l’any 250 i escrit en grec. Quantes generacions de cristians li hauran dirigit aquestes súpliques! Fem-ho també nosaltres.

Santa Maria Assumpta al cel ens anima a “cercar allò que és de dalt, on hi ha el Crist… a posar el cor en allò que és de dalt, no en allò que és de la terra” (Col 3,1-2). Quan estem vivint les conseqüències d’aquesta pandèmia tan terrible, amb tants difunts i tants malalts arreu del món, adrecem-nos a Santa Maria, “la plena de la gràcia del Senyor”, perquè Ella ja és Assumpta amb el seu Fill. Ella comunica llum, salut i gràcia als malalts de cos i d’esperit. La Mare del Cel ens guareix i ens refà, perquè és Consol dels afligits i Salut dels malalts. Ella coopera perquè la Vida Nova de la Resurrecció arribi als malalts, als pobres, i sobretot als pecadors, i ens puguem aixecar i tornar a la vida! Una Vida Nova que esdevé amor i confiança, sacrifici i humilitat, servei abnegat i pregària en tota circumstància.

Tinguem fe i demanem de créixer en la fe confiada. El Papa Francesc es pregunta: ”¿Com és la fe de Maria? La fe de Maria deslliga el nus del pecat. ‘El que va lligar la verge Eva, per la seva falta de fe, ho va deslligar la Mare de Déu per la seva fe’ (St. Ireneu). Per la misericòrdia de Déu, res no és impossible. Fins els nusos més enredats es desfan amb la seva gràcia. I Maria és la mare que amb paciència i tendresa ens porta a Déu, perquè deslligui els nusos de la nostra ànima amb la seva misericòrdia de Pare.” Deixem que l’Assumpta ens amoroseixi el cor endurit, i que sigui la nostra protectora enmig de les pors. Mantinguem-nos agraïts pel seu sí generós, aprenent dels seus compromisos de vida i perseverant amb Ella en la pregària perquè “vingui a nosaltres el Regne del Pare” (cf. Mt 6,10).