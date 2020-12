La Unió Proturisme obre la porta a una cavalcada adaptada a la Covid-19

Escaldes-Engordany podria tenir una petita cavalcada per al Pare Noel , el carter reial i els Reis Mags d’Orient . La Unió Proturisme assegura que el protocol de seguretat per la Covid-19 està enllestit. Tot dependrà, però, de l’aprovació del ministeri de Salut, segons apunta la Unió Proturisme , que ha presentat aquest dijous al matí els protocols de seguretat que s’hauran de seguir per dur a terme amb normalitat aquestes activitats.

Les dates a encerclar són el 24 de desembre, en el cas del Pare Noel, i el 4 i 6 de gener, en el cas del carter reial i els Reis.

Els organitzadors diuen que estan preparats per fer el recorregut per tota la parròquia, però que només hi haurà una carrossa i que en cap cas es llençaran caramels o llaminadures,segons ha destacat el presidenta de la Unió Proturisme, Jaume Ambor.

D’altra banda, la Unió Proturisme ha avançat que tots els infants que els vulguin saludar i fer-s’hi una foto, els podran anar a veure al Prat del Roure. Abans de fer-ho, però, hauran de demanar cita prèvia a través del web de la Unió Proturisme.

Apunten, a més, que només hi podrà anar un adult per cada quatre nens i que hauran de seguir un circuit establert per mantenir la distància amb tothom.

Tot plegat, la Unió Proturisme apunta que la situació sanitària passa per davant de tot i que ningú podrà visitar el Pare Noel, el carter o els Reis sense haver demanat hora abans.