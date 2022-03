La Taula Nacional de Salut Mental i Addicions es reuneix per tractar les problemàtiques dels joves

El grup de treball de joves adolescents amb trastorns de conducta i addicions que forma part de la Taula Nacional de Salut Mental i Addicions (TNSMA) s’ha reunit per primera vegada aquest dijous. La taula és un òrgan consultiu adscrit al ministeri de Salut que té com a objectius assessorar l’Executiu en els aspectes relatius a la salut mental, contribuir a definir i elaborar propostes d’actuació, promoure i millorar la coordinació de tots els agents implicats en aquest aspecte i desenvolupar iniciatives contra l’estigma en salut mental. La Taula va constituir-se al juny de l’any passat i va fer la seva primera reunió al mes d’octubre.

Així, el grup que va trobar-se ahir, està format per representants dels ministeris de Salut; d’Afers Socials, Joventut i Igualtat; de Justícia i Interior; d’Educació i Ensenyament Superior; i de Cultura i Esports. També en formen part membres de l’Associació de Familiars per la Salut Mental, l’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc, l’Associació de Prevenció d’Addiccions Els Fills d’Andorra i Projecte de Vida.

L’objectiu principal de la reunió d’ahir, era analitzar amb una mirada transversal la situació actual d’aquest col·lectiu, així com repassar les diferents accions i millores previstes pels ministeris de Salut, Afers Socials, Justícia i Interior, Educació i Esports. A més, també s’han tingut en compte les propostes i revisions aportades per les entitats per millorar l’atenció i promoció dels joves afectats amb aquest tipus de problemàtiques, així com de les seves famílies.

Finalment, es va presentar als assistents el Pla Integral de Salut Mental i Addicions, posant especial èmfasi en les accions que estan relacionades amb aquest col·lectiu.

La pròxima reunió del grup de treball es preveu durant el mes d’abril.