La Sindicatura de Comptes de la Generalitat troba irregularitats en la gestió d’Aeroports de Catalunya

L’aeroport d’Andorra-la Seu és gestionat per Aeroports de Catalunya, una empresa pública que també assumeix la gestió d’Alguaire. Andorra aporta cada any una quantitat variable per mantenir el funcionament de la infraestructura alturgellenca. En l’últim informe la Sindicatura de Comptes de la Generalitat ha detectat irregularitats en la gestió dels fons. De moment el govern andorrà no s’ha pronunciat.