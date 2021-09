20 anys dels atemptats de l’11-S

Fa vint anys del pitjor atac terrorista viscut als Estats Units. Un atemptat que va canviar el curs de la història. Just després d’haver tancat el llarg període de guerra freda, l’esperança d’un futur de pau s’esvaïa amb l’inici d’una lluita contra el terrorisme islàmic que encara dura.

Juli Minoves, ministre d’Afers Exteriors entre l’any 2001 i 2007, apunta que va ser “una acció que va portar a una reacció que ha durat 20 anys a l’Afganistan”. Amb tot, creu que “hi ha hagut una lluita contra el terrorisme bastant efectiva”.

Les implicacions d’aquests fets van ser a escala mundial i també van tenir el seu efecte sobre la política del país accelerant el camí cap a la transparència.

Segons relata Minoves, com a ministre va presionar per firmar i fer efectius els acords contra el finançament del terrorisme i encara que “alguns no hi estaven gaire d’acord”, recorda, “era la nostra obligació”.