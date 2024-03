La Seu: La sequera, la geologia i les espècies invasores, al “Parlem de Ciència”

Cartell del Parlem de Ciència 2024 (Aj. la Seu)

El cicle ‘Parlem de Ciència’ és una iniciativa de divulgació que tindrà lloc per tercer any consecutiu durant el mes d’abril amb cinc propostes i una sisena al mes de juny, organitzat per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Val a recordar que aquest és el nou format de l’anterior cicle que portava per nom ‘Parlem de Natura’ iniciat el 2013.

En aquesta tercera edició, els temes protagonistes seran la sequera, la geologia i les espècies invasores, sense treure importància però al valor de la fauna i flora del territori. En l’organització del Parlem de Ciència 2024 s’ha comptat amb la col·laboració del Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Cos d’Agents Rurals, l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Festival de Senderisme i Turisme Seu.





Les propostes divulgatives

El diumenge 7 d’abril arrencarà aquest tercer Parlem de Ciència amb la sortida interpretativa que porta per títol ‘Com flueix la primavera al riu Segre?’, que anirà a càrrec de Jordi Dalmau, d’Aubèrria. La sortida s’iniciarà a les 9:00 hores des de l’Espai Ermengol, amb una durada de tres hores i dificultat baixa.

Per a prendre-hi part cal fer inscripció a: agenda.laseu.cat/espaiermengol.

El preu d’aquesta sortida és de 4,50 euros per persona. L’aforament és limitat (15 persones).

Dimecres 10 d’abril,a les 20:00 hores a l’Espai Ermengol, tindrà lloc la presentació del Parc Geològic i Miner Contraforts del Pirineu, la importància geològica del sud de la comarca de l’Alt Urgell, a càrrec de Josep Maria Mata, doctor en geologia, president del Geoparc a la Catalunya Central i impulsor del parc dels contraforts del Pirineu, i Xavier Bartolí, president del Parc Geològic i Miner Contraforts del Pirineu.

Per al dimecres 17 d’abril, a les 20:00 hores a l’Espai Ermengol, hi ha programada la taula rodona ‘Les espècies invasores, un greu problema ambiental. Quins problemes ocasionen la vespa asiàtica i la papallona del boix, i què podem fer per a evitar-los?’, a càrrec d’Elena Julià Alsina de l’Àrea de Patrimoni Natural del Parc Natural del Cadí-Moixeró i la participació del Cos d’Agents Rurals

Dimecres, 24 d’abril, a les 20 hores a l’Espai Ermengol, es realitzarà la xerrada ‘La prevenció d’incendis forestals al Pirineu. Gestió i reptes de futur’, a càrrec d’Enric Vadell.

La quarta proposta que tancarà el mes d’abril es farà el dijous 25, a les 20 hores, a l’Espai Ermengol, la presentació del treball de l’alumna Ana López, ‘Estudi de la flora briofítica de la Seu d’Urgell’. Cal remarcar que aquesta presentació s’inclou en l’apartat de Recerca Jove de treballs de 2n de Batxillerat de l’Institut Joan Brudieu.

El 3r Parlem de Ciència es clourà el divendres 14 de juny, a les 21:00 hores, a l’Espai Ermengol amb la xerrada ‘Els ratpenats uns grans bioindicadors’ i una sortida nocturna corresponent, conduït per David Manzanera, de Green Wolf Nature, i Pere Miquel Parés. Aquesta activitat està inclosa dins del Festival de Senderisme.

Per a participar-hi cal fer inscripció al web: www.turismeseu.com/rutes. El preu de la inscripció és de 10 euros per a adults, mentre que per a infants fins a 12 anys és gratuïta.

Es remarca que totes aquestes activitats són obertes a tothom. Per a més informació: info@espaiermengol.cat.

A més, totes les conferències es podran seguir en directe a través de la plataforma YouTube de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell.