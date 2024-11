La Seu felicita Francisca Argelagues pels seus 102 anys

La regidora Paqui Gómez, l’alcalde Joan Barrera i Francisca Argelagues amb els seus ben portats 102 anys (Aj. la Seu)

Aquest matí de divendres, 22 de novembre, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora de Gent Gran i Salut, Paqui Gómez, han felicitat personalment en nom de la Corporació Municipal a Francisca Argelagues Altable que acaba de fer 102 anys. L’alcalde i la regidora s’han desplaçat fins a la Llar de Sant Josep on resideix per a lliurar-li un ram de flors i un pastís d’aniversari com obsequis pel seu aniversari que ha rebut amb “molta alegria”.

Francisca Argelagues, nascuda l’any 1922, és soltera i té tres renebots. Era la petita de tres germans, i l’única que segueix en vida. Ha viscut bona part de la seva vida a Barcelona, tot i que els darrers anys s’ha instal·lat a viure a la capital de l’Alt Urgell, pel fet que una reneboda seva resideix a Andorra. En aquest sentit, assegura que li encanta la Seu i que des que hi va arribar hi ha estat molt feliç. Entre les seves aficions en destaca la lectura.