El PS encomana al Govern un estudi sobre els recursos i mitjans destinats als reclusos

Els consellers generals socialdemòcrates, Pere Baró, Susanna Vela i Judith Casal (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat a Sindicatura, aquest divendres, una moció on s’encomana al Govern que, en un termini màxim de sis mesos, faci un estudi per a determinar els recursos i mitjans necessaris per a atendre millor els interns del Centre Penitenciari (en especial aquells que tenen malalties o trastorns de salut mental).

L’objectiu és que, arran d’aquest estudi, es creï un espai on ingressar i tractar aquestes persones que, a més, estigui acompanyat d’un programa específic d’accions que sigui diferent al que ja existeix per a interns comuns i que compti amb un seguiment per part d’Afers Socials.

Així mateix, els socialdemòcrates insten al Govern que, abans que acabi 2025, es presenti un Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2007, de 22 de març, qualificada penitenciària, per tal d’assolir un sistema penal equilibrat pel que fa al seu caràcter punitiu i el seu deure d’inserció.

La moció es presenta arran del necessari reconeixement dels drets de les persones privades de llibertat que l’Administració penitenciària ha de tutelar i emparar i prové de la pregunta oral que va formular, ahir dijous, al ple del Consell General la consellera general i presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela.